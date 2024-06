Degustazioni, abbinamenti e visite guidate: Aromatica anima i Colli Piacentini

Sarà un trionfo di aromi e profumi l'appuntamento del 15 giugno sulla Strada dei vini e dei sapori dei Colli Piacentini. Aromatica, questo il nome dell'evento alla prima edizione promosso dalla Strada stessa, nasce per dare l'occasione di scoprire il lato più sorprendente dei vini del territorio: quello aromatico, appunto. Per farlo, apriranno le porte per tutta la giornata ben undici cantine e un'associazione di produttori aderenti all'iniziativa, che accoglieranno i visitatori con giochi, degustazioni e abbinamenti gastronomici alla scoperta degli aromi di Ortrugo e Malvasia di Candia Aromatica.

Aromatica, l'evento organizzato dalla Strada dei vini e dei sapori dei Colli Piacentini, torna il 15 giugno

Aromatica: il programma e l'Aroma Card, come partecipare

«Riconoscere la segreta combinazione di sentori di fiori, frutti, spezie ed erbe aromatiche, racchiusi in un calice metterà alla prova tutti, adulti e bambini, esperti degustatori e sommelier alle prime armi e sarà un modo divertente per conoscere e apprezzare sempre di più i vini direttamente dal racconto del produttore. - spiega Elisabetta Virtuani, presidente della Strada dei vini e dei sapori dei Colli Piacentini -. Si potrà scegliere la cantina, prenotare online e partecipare al gioco degli aromi abbinato alla degustazione di un calice di vino, lasciandosi sorprendere dalla varietà di sentori e dalla personalità dei vini tipici dei Colli Piacentini».

L’obiettivo di Aromatica è arrivare in cantina e giocare con gli aromi facendosi sorprendere dai vini

L'obiettivo dell'evento è arrivare in cantina e giocare con gli aromi facendosi sorprendere dai vini. L'appuntamento, come detto, è per sabato 15 giugno dalle 10:30 alle 18:30 con orari gioco-degustazione dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Il biglietto di partecipazione all'evento (l'Aroma Card) è possibile acquistarlo on line al costo di 5 Euro (comprensivo di commissioni di vendita) e include il gioco degli aromi abbinato a un calice di vino, valido solo in una cantina. Tutte le proposte gastronomiche sono invece prenotabili direttamente alle cantine partecipanti.

Aromatica, l'offerta enogastronomica

Ogni cantina aderente all'iniziativa offrirà anche golose proposte e abbinamenti enogastronomici, visite guidate e attività all'aria aperta per trascorrere una giornata all'insegna del benessere. Con quest'attività ludico-formativa, la Strada dei vini e dei sapori dei Colli Piacentini contribuisce alla valorizzazione del territorio e sostiene la sinergia tra le aziende associate con l'obiettivo di rafforzare l'immagine di destinazione enoturistica delle Valli piacentine.

Così la Presidente Virtuani: «Arte, storia, natura, tradizioni ed enogastronomia sono lo straordinario patrimonio di queste Valli che la Strada dei vini e dei sapori dei Colli Piacentini si impegna a promuovere con iniziative di qualità come Aromatica, dove i frutti di una terra generosa si incontrano con il saper fare di viticoltori che miscelano sapientemente tecniche antiche, innovazione e sostenibilità in tutta la filiera produttiva».

Aromatica, il ruolo della Strada dei vini e dei saporti dei Colli Piacentini

«La Strada dei vini e dei sapori dei Colli Piacentini - conclude Virtuani - è un'associazione volontaria costituita da soci privati (aziende vitivinicole, salumifici, caseifici, oleifici, agriturismo, b&b, ristoranti, bubble glamping), enti pubblici e istituzionali, Associazioni di Categoria e Consorzi di Tutela. Ha come obiettivo lo sviluppo di un'offerta turistica integrata, costruita sulla qualità di prodotti, territorio e servizi, e la valorizzazione dell'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale del territorio piacentino vocato alla produzione viticola. Aromantica, per esempio, è un progetto finanziato con la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 23/2000, una manifestazione che tende a valorizzare il territorio e le sue peculiarità».

Aromatica, le cantine piacentine aderenti

