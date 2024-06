A Brescia torna “Calvisius & Friends”, la festa dedicata al caviale

Vi è anche un unico e raro storione albino di 10 anni di vita nell'acquario dell'Agroittica Calvisius di Calvisano (Bs), incontrastata leader nazionale nella produzione del caviale. Lo scorso anno, l'azienda bresciana ha chiuso il bilancio con un fatturato di 39 milioni di euro. Il "Calvisius Caviar" ha conquistato nel 2023 il prestigioso mercato degli Stati Uniti con una crescita del 150% (4 milioni di euro) grazie alla filiale nel New Jersey. In aumento le vendite pure in Francia (un milione di euro), Spagna, Giappone e Dubai.

Il caviale di Agroittica Calvisius

Alcune informazioni sugli allevamenti dell'Agroittica Calvisius

Le uova si producono nei 60 ettari di vasche di allevamento (che equivalgono, tanto per capirci, all'estensione di 80 campi di calcio) sparsi nella campagna di Viadana di Calvisano, sfruttando l'acqua calda della vicina ferriera, all'insegna della massima sostenibilità ambientale. Agroittica produce sette qualità diverse di caviale, con 230mila storioni allevati in 150 vasche, di cui 110 a Viadana e le altre 40 nell'impianto del parco del Ticino. Le vasche variano fra i 300 e i 2000 mq.

Le vasche dell'Agroittica Calvisius

«Veniamo - dice il direttore generale Carla Sora - da un anno di sostanziale stabilità. Agroittica esporta il 90% del caviale italiano di alta qualità con una capacità produttiva di circa 30 tonnellate all'anno, compresi gli affumicati e le carni di storione. Due le basi estere, in Francia e negli Usa, dove abbiamo sfondato. Siamo sempre più il vero brand del made in Italy nel mondo grazie al più grande allevamento di storioni d'Europa».

Nelll'acquario dell'Agroittica Calvisius anche un unico e raro storione albino di 10 anni

Una storia di successo iniziata nel 1977 con una intuizione geniale di Giovanni Tolentini, socio delle Ferriere Feralpi. Fu lui a lanciare Agroittica Lombarda, uno stabilimento di itticoltura, nato sfruttando il surplus termico dell'acciaieria. Nelle vasche, i tempi di allevamento e di attesa sono abbastanza lunghi. «Mediamente - rimarca il responsabile dell'ospitalità Jacopo Florio - ci vogliono fra i 13 e i 15 anni prima che le femmine di storione maturino la capacità di deporre le uova, mentre per la razza del Beluga addirittura quasi 20 anni».

Il 30 giugno la 2ª edizione della grande festa del caviale italiano

L'intero ciclo produttivo dà lavoro a 100 persone. Il caviale bresciano ne ha fatta quindi di strada e di storia nel mondo della qualità, freschezza e sostenibilità. E il 30 giugno, al Museo della Mille Miglia - luogo iconico per gli amanti delle auto storiche - si terrà la 2ª edizione della grande festa del caviale italiano: "Calvisius & Friends". Ai fornelli, 8 chef-ristoratori bresciani e bergamaschi: Alberto Riboldi, Roberto Burba, Andrea Ruggiero, Daniele Provezza, Stefano Cerveni, Alessandro Lanzani e Giacomo Pavesi, che saranno impegnati a preparare piatti a base del prelibato pesce.

Carla Sora, direttore generale dell'Agroittica Calvisius

«Una festa per tutti e aperta a tutti - ci tiene a sottolineare Carla Sora, affiancata dalla responsabile del marketing Chiara Migliorati - perché vogliamo dimostrare che il caviale non è un prodotto d'élite ma può essere alla portata di tutti con prezzi abbordabili. È una ricchezza della nostra terra all'insegna della sostenibilità ambientale e della tutela di un ecosistema quanto mai delicato e prezioso. Calvisius & Friends è l'occasione per offrire a un ampio numero di persone la possibilità di scoprire, assaggiare e degustare un alimento normalmente percepito come "difficile", declinato in piatti di altissimo livello ma a prezzi accessibili».