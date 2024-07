Regina di Puglia, a Noicàttaro torna la festa dell'uva da tavola

Per il secondo anno con "Regina di Puglia”, il Comune di Noicàttaro (Ba) celebra l'uva da tavola pugliese e il suo principale territorio di produzione, il sud-est di Bari. Dal 21 al 24 luglio un articolato programma prevede visite alle aziende, sia in campagna che in magazzino, incontri business tra le aziende di produzione e i buyer-distributori internazionali, seminari di approfondimento dedicati al prodotto e al marketing territoriale, ma anche momenti volti a fare scoprire e vivere una terra bella e ricca di tradizioni.

Puglia, regina dell'uva da tavola

La Puglia rappresenta il primo distretto europeo dell'uva da tavola, con 600 mila tonnellate l'anno, il 60% del totale italiano e il coinvolgimento di circa 30 mila persone nell'indotto. Con mele e kiwi è il frutto più esportato. Stretto è il legame di questo frutto con suo territorio, come aveva detto il sindaco Raimondo Innamorato alla presentazione del progetto promozionale alla Bit di Milano, la Fiera Internazionale del Turismo, e poi a Berlino a Fruit Logistica, con la partecipazione degli assessori all'Agricoltura Vito Fraschini e allo Sviluppo del Territorio Germana Pignatelli.

All'iniziativa di Noicàttaro avevano poi aderito anche gli amministratori di altri comuni delle aree di produzione con il risultato della nascita di una rete, "Le Terre dell'Uva", asset strategico dell'economia locale. Oltre al comune capofila, comprende Rutigliano, Mola di Bari, Castellaneta, Adelfia, Casamassima e Polignano a Mare. Per Luciana Bisceglie, presidente della Camera di Commercio di Bari che con il vice presidente Pietro Piccioni aveva ospitato la presentazione dell'iniziativa, «l'azione di rete tra comuni e la promozione di un prodotto di punta come l'uva da tavola, in cui vantiamo primati numerici e di qualità, ci rappresenta nella nostra tradizione di comunità, che dall'agricoltura si estende al turismo, coinvolgendo il commercio e l'artigianato».

Il programma di “Regina di Puglia”

L'evento "Regina di Puglia" punta alla sua promozione, in campo nazionale e nell'export con varie iniziative ed un approccio articolato e innovativo con un incoming di buyer internazionali e giornalisti internazionali con il sostegno della Regione Puglia e quello progettuale e organizzativo di Omnibus. Non mancheranno approfondimenti e convegni con il coinvolgimento di tecnici e politici, oltre ad un panel test di valutazione delle nuove varietà di uva da tavola. Ma sarà anche una festa con spettacoli, una cena nel vigneto con musica live e degustazioni della più tipica cucina pugliese con prodotti del ricco agroalimentare locale. Lo scorso anno Noicàttaro aveva accolto buyer provenienti da Europa (Francia, Germania, Italia, Lituania, Polonia, Svizzera) e mondo arabo, oltre ad una delegazione cinese, a rappresentanti della stampa anche straniera.

«Il successo della prima edizione di Regina di Puglia ci spinge a proseguire questa esperienza - ha sottolineato il sindaco Innamorato - perché la rete dei Comuni che si è costituita promuoverà, con maggiore peso specifico, un prodotto-cardine della nostra economia, ma anche il nostro territorio ricco di storia, arte e cultura. È una sinergia che permetterà ai nostri agricoltori di poter contare su un supporto istituzionale maggiore». Anche Apeo, l'Associazione dei produttori e degli esportatori ortofrutticoli pugliesi rappresentati da Giacomo Suglia ha espresso soddisfazione per le prospettive della nuova progettualità messa in campo.

L'evento gode del sostegno della Cna (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa), sezione Puglia, e della Cantina Tenuta Viglione, che, in occasione della cena nel vigneto guiderà gli ospiti in un percorso di degustazione dei suoi vini. Main Sponsor dell'iniziativa, con il suo marchio "Famila Superstore", è Megamark, tra le realtà leader del Sud Italia nella distribuzione organizzata.

La varietà uva Regina

L'uva Regina che dà il nome alla manifestazione è una delle varietà tradizionali bianche è caratterizzata da un acino grande e lievemente allungato che presenta un colore giallo-dorato a maturazione completa, una buccia spessa e consistente e una polpa croccante e dal sapore dolce. Il vigneto ha origini molto antiche e sembra sia stato introdotto in Italia dagli antichi romani dalla Siria. Ma molte altre sono le varietà coltivate,come l'Italia, la Victoria, la Red Globe, la Palieri e quelle seedless (senza seme).