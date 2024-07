Birra, cibo e musica bavarese: a Torino la prima edizione di Paulaner Oktoberfest

Dal 19 ottobre al 3 novembre nel Parco della Pellerina si respira l’atmosfera dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera. 16 giorni di festa con birra, cucina tipica, musica e divertimento per vivere l’autentia tradizione bavarese. Si tratta della prima edizione del Paulaner Oktoberfest Torino, evento ufficiale Paulaner.

Dal 19 ottobre al 3 novembre si terrà la prima edizione del Paulaner Oktoberfest Torino

Come sarà il primo Paulaner Oktoberfest Torino

L’edizione torinese è ospitata in uno spettacolare padiglione di 3.000 metri quadri con circa 2.500 posti a sedere e altri 1.000 nel Beer Garden coperto, addobbati e allestiti come nell’Oktoberfest tedesca.

La birra Paulaner e i piatti preparati al momento saranno serviti direttamente al tavolo

Qui la birra Paulaner e i piatti preparati al momento nella grande cucina a vista saranno serviti direttamente al tavolo da una squadra di oltre 70 giovani vestiti con i tipici costumi bavaresi, il “dindrl” per le ragazze e il ‘lederhosen’ per i ragazzi. Non mancheranno le “Bretzeline”, le ragazze con le ceste di vimini che passeranno tra i tavoli con bretzel e panini.

Che birra si servirà al Paulaner Oktoberfest Torino

La birra, star indiscussa dell’evento, è la famosa Paulaner, prodotta dal 1634 dal Birrificio Paulaner tradizionale di Monaco di Baviera, il più grande tra i sei fornitori ufficiali della cosiddetta “Wiesn”. Il servizio della birra nel tipico Maß, il famoso boccale da birra da litro, è un vero e proprio spettacolo: basterà sedersi al tavolo, ordinare alle Kellerine (le cameriere delle “cantine” tedesche) e dopo pochi minuti arriveranno i Kellner (i camerieri) che faranno a gara a chi riuscirà a servire più boccali portati a grappolo con le mani. Sembra facile, ma ogni boccale pieno pesa 2,3 chili.

Paulaner Oktoberfest Torino, non solo birra

La birra accompagnerà i gustosi menu bavaresi realizzati da oltre 40 addetti guidati da esperti chef, che prepareranno nella grande cucina a vista stinchi, schnitzler, gulasch, spätzle e tante altre specialità bavaresi. Altra grande protagonista sarà la musica. Durante la settimana tutte le serate saranno allietate da un autentico gruppo bavarese e, il venerdì e il sabato - oltre a giovedì 31/10 - dopo le band tedesche, si esibiranno i migliori gruppi live del momento.

La birra accompagnerà i gustosi menu bavaresi

L’inaugurazione, si svolgerà sabato 19 ottobre. Il sabato e la domenica, l’apertura del padiglione sarà alle ore 11:00 e si proseguirà fino a tarda notte, mentre dal lunedì al venerdì si inizierà alle 18:00. Il Luna Park sarà aperto dal 5 ottobre al 3 novembre. L’ingresso è gratuito.