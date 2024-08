Dolo-Vini-Miti, in Trentino torna il festival dei vini verticali

Tra le Dolomiti della Val di Fiemme e gli affascinanti terrazzamenti vitati della Val di Cembra, si svolge anche quest'anno il festival Dolo-Vini-Miti. Dieci giorni - dall’11 al 20 ottobre - dedicati alla scoperta di due territori unici, della loro storia e, soprattutto, dei loro vini pregiati.

Dolo-Vini-Miti torna dall'11 al 20 ottobre

Dolo-Vini-Miti, vini verticali protagonisti

Protagonisti indiscussi, i vini della Valle di Cembra, spesso definiti "verticali" per la loro longevità e la loro capacità di esprimere la mineralità dei terreni porfirici. Un concetto che si traduce in tre accezioni, a partire da quella paesaggistica, poiché nascono nei vigneti strappati con fatica dall’uomo alle proibitive pendenze della valle, che arrivano fino al 40%. C’è poi quella della longevità, garantita anche dalla distintiva acidità delle uve che supera brillantemente la prova del tempo anche nelle varietà che altrove vengono consumate giovani. Ed infine quella della sapidità, figlia di terreni prevalentemente porfirici.

Dolo-Vini-Miti, il programma

Sarà un viaggio sensoriale alla scoperta di sapori intensi e aromi unici, che saranno protagonisti di numerose masterclass tenute dai migliori sommelier italiani. Il festival offre un calendario ricco di appuntamenti per tutti i palati. Il Wine Trekking Gourmet è un’esperienza unica per attraversare i vigneti terrazzati, assaporando piatti gourmet preparati da chef stellati. Passeggiate e trekking alla scoperta degli angoli più nascosti della Val di Fiemme e della Val di Cembra, con aperitivi finali vista Dolomiti con in più una serata dedicata alle grappe artigianali.

Dolo-Vini-Miti, un ricco programma alla scoperta dei vini verticali e non solo

Ci saranno poi gli aperitivi conviviali nelle cantine private, un’occasione unica per scoprire i segreti della produzione vinicola locale all’interno del contesto di “Caneve en festa”. Si terranno anche convegni e tavole rotonde dedicati al paesaggio del vino, alle esperienze outdoor e ai cammini, ma si potrà assistere anche a proiezioni di cinema, performance di teatro e spettacoli per un’esperienza a 360 gradi, tra arte e cultura.

Dolo-Vini-Miti, alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche locali

Durante il festival, i ristoranti delle due valli proporranno menu dedicati, mentre le cantine apriranno le loro porte per far conoscere i propri vini. Un’occasione unica per scoprire le eccellenze enogastronomiche del territorio.