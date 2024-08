Hostaria Verona 2024: un brindisi a 10 anni di vino e cultura

Si alza il sipario sulla decima edizione di Hostaria, il festival del vino che ogni anno trasforma Verona in una cantina a cielo aperto. Quest’anno, la kermesse dedicata agli appassionati di enogastronomia si preannuncia ricca di novità e celebrazioni.

Hostaria Verona, fanno 10

Dal 11 al 13 ottobre, le piazze e i vicoli storici della città scaligera si animeranno con degustazioni, eventi culturali e intrattenimento per tutti i gusti. Organizzatori e partner stanno lavorando alacremente per rendere questa edizione ancora più speciale, celebrando un decennio di successi e consolidando la reputazione di Hostaria come uno degli eventi enogastronomici più amati d’Italia.

Per la prima volta, Hostaria dedicherà una serata esclusiva ai partner e alle cantine, un’occasione per anticipare alcune delle novità che verranno presentate al pubblico. I filoni tematici e la filosofia di quest’anno saranno presto svelati, promettendo un viaggio alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche italiane, con un focus particolare sulle regioni del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Abruzzo, Toscana e Salento.

Hostaria Verona: vino, cultura e sostenibilità

Il biglietto di ingresso ad Hostaria Classico, disponibile a un prezzo speciale nelle prime settimane di prevendita, include otto token per degustazioni, due “chicche” esclusive e l’iconico kit con calice e taschina. Inoltre, per facilitare gli spostamenti in città, è previsto un abbonamento giornaliero all’autobus urbano.

Oltre alle degustazioni, Hostaria offrirà un ricco programma di eventi culturali, con incontri con esperti, showcooking, musica dal vivo e molto altro. L’attenzione sarà rivolta anche alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente, temi sempre più importanti nel mondo del vino.