Bolle di malto: Biella si trasforma nella capitale della birra artigianale

Dal 29 agosto al 2 settembre, Biella si prepara a ospitare l'ottava edizione di Bolle di malto, la rassegna dedicata alla birra artigianale più importante d'Italia. Per quattro giorni, Biella diventerà un punto di riferimento per appassionati, esperti e curiosi, offrendo un'esperienza unica che unisce gusto, musica e cultura.

Bolle di malto torna dal 29 agosto al 2 settembre

Bolle di malto, le novità dell’edizione 2024

Con oltre 100.000 visitatori nel 2023, Bolle di malto si conferma un successo senza precedenti. Quest'anno, la manifestazione si estenderà su 10.000 metri quadrati, con ingresso gratuito, e vedrà la partecipazione di 22 birrifici artigianali provenienti da tutta Italia, pronti a far degustare oltre 300 diverse tipologie di birra. A completare l'offerta, 22 food truck proporranno le migliori specialità dello street food italiano.

L'edizione 2024 di Bolle di malto vedrà la partecipazione di 22 birrifici artigianali provenienti da tutta Italia

Tra le novità di quest'anno, spicca Bolle di malto Sour Jazz, un evento che unisce la birra artigianale alla musica jazz, in programma dal 30 agosto al 1 settembre. Il programma di Bolle di malto è arricchito da BOLLE OFF, una serie di eventi, degustazioni diffuse per la città di Biella dal 26 al 28 agosto. Gli appassionati di birra artigianale non potranno perdere ad esempio la presentazione della Guida alle Birre d’Italia a cura di Slow Food, mentre i più sportivi potranno raggiungere il Rifugio Lago della Vecchia a Piedicavallo percorrendo la strada della vecchia mulattiera per gustare una birra ad alta quota.

Bolle di malto: birra, musica e cultura

Il successo di Bolle di malto è lo specchio di un trend in crescita: la passione degli italiani per la birra artigianale. Secondo i dati di AssoBirra, il consumo di birra artigianale nel nostro Paese è in costante aumento, grazie alla ricerca della qualità e all'utilizzo di materie prime locali.

La rassegna ospiterà anche la terza edizione degli Stati Generali della Birra Artigianale Italiana

Bolle di malto, però, non è solo birra. Un ricco programma di concerti animerà le serate, con big della musica italiana come la Municipal, Roy Paci & Aretuska, Nina Zilli ed Enrico Ruggeri. Ma non solo: la rassegna ospiterà anche la terza edizione degli Stati Generali della Birra Artigianale Italiana, un momento di confronto e di prospettiva per il settore, realizzato in collaborazione con Slow Food Italia.

Bolle di malto valorizza Biella e le birre artigianali

La presentazione dell’evento è avvenuta nella Sala Stampa della Camera dei Deputati su iniziativa dell’On. Roberto Pella che ha commentato: «Sono molto lieto che la presentazione di “Bolle di malto” avvenga qui, presso la sala stampa della Camera dei Deputati: nata nel biellese, la manifestazione rappresenta ormai un punto di riferimento nazionale per la valorizzazione dei birrifici artigianali, accompagnati da street food di qualità proveniente da ogni regione d’Italia. Complimenti a Marta Florio, all’organizzazione e a tutti i promotori per l’impegno e la capacità di valorizzare il nostro territorio che, in questo modo, esprime tutte le proprie potenzialità e la propria attrattività».