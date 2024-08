Festival del Prosciutto di Parma 2024: tre giorni di gusto e tradizione

Il Festival del Prosciutto di Parma, giunto alla 27ª edizione, si terrà dal 6 all'8 settembre a Langhirano (Pr). Questa manifestazione rappresenta un'occasione unica per celebrare il celebre prodotto e scoprire il territorio a esso legato, ricco di persone e luoghi unici.

Festival del Prosciutto: un viaggio nel cuore del gusto italiano

«La nostra campagna di comunicazione quest'anno mette in risalto il tema dell'incontro, che è parte essenziale del nostro prodotto, noto per la sua capacità di creare convivialità. Il Festival del Prosciutto di Parma è un'occasione perfetta per rafforzare il legame con la nostra comunità e accogliere i tanti turisti, anche internazionali, che vengono a scoprire il nostro prodotto» afferma Alessandro Utini, presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma.

Gli appuntamenti del Festival del Prosciutto di Parma

L'evento inaugurale si terrà venerdì 6 settembre alle 18:30, con la presentatrice Francesca Romana Barberini che introdurrà i saluti degli organizzatori e delle autorità. Tra gli ospiti ci sarà Luca Pappagallo, celebre cuoco del web e della televisione, che ricoprirà il ruolo di coach e arbitro nella sfida gastronomica "Campioni in cucina", dove alcuni membri del Parma Calcio si affronteranno ai fornelli. Inoltre, la squadra sarà presente con il progetto "Parma Lands", uno spazio dedicato all'incontro con i tifosi.

Durante il Festival, il 7 e 8 settembre, ci saranno numerosi eventi, tra cui showcooking, incontri, spettacoli e degustazioni. La Cittadella del Prosciutto di Parma ospiterà i produttori che accoglieranno i visitatori nei loro stand con assaggi e racconti di valori e tradizioni. Un ricco programma di attività coinvolgerà direttamente gli espositori e intratterrà il pubblico.

Festival del Prosciutto di Parma: showcooking, degustazioni e incontri con i produttori

Il clou del festival sarà "Finestre Aperte", che proseguirà nei weekend di settembre. Questa iniziativa permette ai visitatori di scoprire il processo di produzione e di degustare il Prosciutto di Parma direttamente nei prosciuttifici, guidati dai produttori stessi. "Finestre Aperte" è un'opportunità per conoscere le tradizioni e le tecniche che rendono unico il Prosciutto di Parma Dop.

