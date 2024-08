La Grande Festa del Vino 2024: viaggio tra i grandi vini d’Italia e del mondo

La 17 ª edizione della Grande Festa del Vino, uno degli eventi enologici più attesi dell’anno, si terrà il 21 e 22 settembre 2024 nella suggestiva Villa Farsetti a Santa Maria di Sala (Ve). Questo appuntamento imperdibile per gli appassionati di vino e gastronomia vedrà la partecipazione di 141 produttori provenienti da ben 26 paesi, offrendo un'esperienza sensoriale unica con oltre 8.000 bottiglie e 400 etichette di vini pregiati in degustazione.

La Grande Festa del Vino si terrà il 21 e 22 settembre 2024 (credits: La Grande Festa del Vino, Facebook)

La Grande Festa del Vino, un evento internazionale

La manifestazione si distingue per l’ampia selezione di vini rari e di altissimo livello. Tra i protagonisti dell’evento ci saranno vini di fama mondiale come l’Ornellaia Bolgheri DOC Superiore Rosso 1998, il Saint-Julien 2e cru classé 2016 di Château Léoville Barton, e il Cabernet Sauvignon Oakville Double Diamond 2019 di Schrader Cellars, tutti riconosciuti da Wine Spectator come migliori vini al mondo. Un altro pezzo da collezione sarà il Tokaji Aszù Esszencia 1999, insignito dei 100 punti dal celebre critico Robert M. Parker Jr., e il San Leonardo Porto Very Old Tawny 60 Anos, un capolavoro enologico portoghese premiato con il massimo riconoscimento "For the love of Port".

La manifestazione si distingue per l’ampia selezione di vini rari e di altissimo livello (credits: La Grande Festa del Vino, Facebook)

Durante l’evento, i partecipanti avranno la possibilità di partecipare a Masterclass condotte da esperti di fama internazionale. Queste sessioni saranno focalizzate su temi specifici come lo Champagne e l’Amarone, offrendo approfondimenti e segreti su alcuni dei vini più iconici al mondo. Sabato 21 settembre, alle ore 18:00, avrà luogo la cerimonia di premiazione delle migliori aziende selezionate dalla guida "Il Vino per Tutti", un momento di grande celebrazione e riconoscimento per i produttori presenti.

La Grande Festa del Vino, un'esperienza completa

Oltre alle degustazioni, gli ospiti avranno l’opportunità di acquistare vini e prodotti gastronomici direttamente presso il Wine Shop allestito all'interno della villa, con prezzi promozionali pensati appositamente per l’occasione. L’esperienza enogastronomica sarà ulteriormente arricchita da un punto ristoro situato nell’area esterna della villa, dove sarà possibile gustare delizie culinarie in un contesto rilassato e conviviale.

Ci sarà l’opportunità di acquistare vini e prodotti gastronomici (credits: La Grande Festa del Vino, Facebook)

Per chi desidera un’esperienza ancora più esclusiva, il 21 settembre si terrà il Galà dei Dogi presso La Capinera Hotel Restaurant a Pianiga (Ve). Questo evento serale sarà un'occasione unica per cenare accanto ai produttori e vivere una serata all’insegna del buon vino e della buona compagnia in un’atmosfera raffinata.

Prezzi e dettagli delle Wine Card per La Grande Festa del Vino 2024

La Grande Festa del Vino 2024 non è solo un'occasione per degustare alcuni dei migliori vini al mondo, ma anche per farlo con modalità pensate per soddisfare ogni tipo di appassionato, grazie a diverse opzioni di Wine Card. Di seguito i dettagli sui prezzi e cosa include ogni tipo di Wine Card disponibile per l'evento.

Wine Card 3 Degustazioni (Valida per 1 Giorno)

Questa opzione è perfetta per chi desidera assaporare una selezione limitata ma significativa di vini. La Wine Card include la degustazione di tre calici di vino a scelta dal catalogo degli espositori.

Prezzo promozionale (fino al 19 settembre 2024): € 15,00

Prezzo durante l'evento (il 21 e 22 settembre): € 18,00

Cosa include:

Un calice professionale da degustazione Rastal

Una tracolla porta calice "VinStrip"

Accesso a un catalogo digitale (scaricabile tramite QR code) con l'elenco degli espositori, vini e prodotti in degustazione

Libero accesso a tutte le sale (eccetto le masterclass)

Degustazione di 3 calici di vino a scelta

Wine Card Degustazioni Illimitate (Valida per 1 Giorno)

Per chi desidera esplorare a fondo l'offerta enologica dell'evento, la Wine Card Degustazioni Illimitate permette un numero illimitato di assaggi per un giorno a scelta.

Prezzo ad agosto: € 50,00

Prezzo dal 1 al 19 settembre: € 55,00

Prezzo durante l'evento (il 21 e 22 settembre): € 60,00

Cosa include:

Un calice professionale da degustazione Rastal

Una tracolla porta calice "VinStrip"

Una penna

Un catalogo cartaceo con l'elenco di produttori, vini e prodotti in degustazione

Accesso illimitato a qualsiasi assaggio di vino in tutte le sale (eccetto le masterclass)

Tramite la food card, un assaggio per ogni espositore di prodotti alimentari presente nella card fornita

Wine Card Degustazioni Illimitate (Valida per 2 Giorni)

Ideale per chi vuole vivere l'evento al massimo e senza limiti per entrambe le giornate, questa Wine Card offre degustazioni illimitate per tutti e due i giorni dell'evento.

Prezzo ad agosto: € 75,00

Prezzo dal 1 al 19 settembre: € 80,00

Prezzo durante l'evento (il 21 e 22 settembre): € 85,00

Cosa include:

Gli stessi vantaggi della Wine Card Degustazioni Illimitate per un giorno, estesi a entrambi i giorni dell'evento

La degustazione dei vini è riservata ai maggiorenni. I minori possono accedere all'evento solo se accompagnati dai genitori, ma non sarà loro permesso acquistare le Wine Card per l'assaggio dei vini. Le Wine Card offrono un'esperienza completa con accessori e materiali informativi che migliorano l'esperienza di degustazione e l'apprezzamento dei vini offerti durante l'evento.