Torna la Festa del Moscato di Scanzo: vino, cibo e cultura nel cuore della Bergamasca

Da giovedì 5 a domenica 8 settembre torna la festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi nel borgo storico di Rosciate a Scanzorosciate, in provincia di Bergamo. I viticoltori orobici brindano alla 16ª edizione della manifestazione che propone quattro giorni di appuntamenti gastronomici ma anche legati ad arte, sport e spettacolo. La maggior parte delle cantine rimarrà aperta anche nei fine settimana successivi all’evento, in modo da accogliere visitatori e turisti per degustazioni e conviviali in vigna.

La Festa del Moscato di Scanzo torna dal 5 all'8 settembre

Festa del Moscato di Scanzo, il programma

Ad una settimana dall’inaugurazione della festa, c’è già parecchio fermento fra le strade del paese orobico, dove si stanno allestendo le classiche casette in legno che ospiteranno le aziende vitivinicole pronte a far degustare il prezioso Moscato di Scanzo, un passito a bacca rossa, eccellenza rara e conosciuta in tutto il mondo, oltre che fra le Docg più piccole d’Italia.

Angela Vitali, Ilenia Bonzi, Paolo Colonna, Francesca Pagnoncelli Folcieri e Davide Casati

Il programma è stato presentato il 29 agosto nella rinnovata cantina dell’azienda De Toma, socia della Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi, alla presenza di istituzioni e associazioni. Il sindaco di Scanzorosciate, Paolo Colonna, ha evidenziato lo sforzo organizzativo necessario per allestire la manifestazione, confermato dall’ex sindaco e ora consigliere regionale Davide Casati, che per anni ha supportato l’iniziativa.

Festa del Moscato di Scanzo, una tradizione resiliente

La Festa del Moscato di Scanzo è proseguita anche negli anni difficili della pandemia, che ha colpito duramente proprio il territorio bergamasco, con una nuova formula che prevede il coinvolgimento diretto delle singole cantine, pronte ad aprire le loro porte a centinaia di enoturisti.

La Festa del Moscato di Scanzo è giunta alla 16ª edizione

Angela Vitali, vicesindaco di Scanzorosciate, ha snocciolato i numerosi appuntamenti in programma per adulti ma anche diretti alle famiglie, affiancata da Ilenia Bonzi, referente per la Strada del Moscato di Scanzo. Francesca Pagnoncelli Folcieri, presidente del Consorzio di Tutela del Moscato di Scanzo, ricorda che «la 16ª edizione della festa cade nel trentennale dalla nascita del consorzio, una storia secolare che ci impone di guardare al futuro del mondo del vino che sta cambiando velocemente sia per quanto concerne il clima sia per il rapporto con il consumatore». «È giusto riflettere - conclude - sulle modalità di valorizzazione del territorio, partendo dalla sua unicità, in modo da programmare al meglio l’accoglienza evitando fenomeni di over tourism».

Festa del Moscato di Scanzo, uno sforzo comune

Tra le associazioni coinvolte durante la 16ª Festa del Moscato di Scanzo ci sono Ais e Fisar, Slow Food Bergamo e Valli Orobiche, l’Orto Botanico di Bergamo, il Ducato di Piazza Pontida che sarà presente con i gruppi folcloristici orobici, la Fondazione Ravasio e il Gruppo alpinistico Presolana di Scanzorosciate, mentre una parte del palinsesto coinvolgerà anche lo sport con il Beach Village allestito in paese. «Abbiamo predisposto un programma tutto da gustare, pieno di novità e proposte che renderanno l’edizione 2024 un evento imperdibile - fanno presente gli organizzatori -. Vivremo quattro giorni ricchi di sapori, arte, cultura, folclore, laboratori e musica per scoprire il pregiato Moscato di Scanzo, rinomato passito a Denominazione di Origine Controllata e Garantita, una delle Docg più piccole d’Italia e l’unica della Bergamasca. Un suggestivo percorso nell’affascinante borgo storico di Rosciate accompagnerà i visitatori alla scoperta dei sapori d’eccellenza di Scanzorosciate e dei produttori associati alla Strada del Moscato di Scanzo, che proporranno in degustazione il proprio passito, oltre ad altri vini, miele, olio, formaggi, confetture, gelato e prodotti da forno, tutti provenienti dalle colline scanzesi». Tra le novità proposte c’è la prevendita con il kit saltafila, acquistando i carnet online. È stato inoltre confermato il servizio di navetta gratuito messo a disposizione dal Comune di Scanzorosciate in collaborazione con Atc, che permetterà ai visitatori di lasciare la macchina nei parcheggi convenzionati e di raggiungere comodamente la festa.

Il Settembre del Moscato di Scanzo

Dopo il successo degli scorsi anni la Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi ha messo a punto un ricco calendario per tutto il mese con tantissime iniziative all’insegna della scoperta del patrimonio enogastronomico, naturale e artistico di Scanzorosciate anche negli altri fine settimana settembrini. Il secondo, il terzo e il quarto weekend di settembre i produttori di Scanzorosciate apriranno le porte delle loro cantine e aziende agricole per accompagnarvi lungo un viaggio alla scoperta dei sapori d’eccellenza del territorio. Un ricco calendario di aperture che permetterà di entrare nel cuore dell’eccellenza enogastronomica e di godere dei prodotti in degustazione.

Non mancherà neanche quest’anno l’atteso appuntamento con le camminate guidate lungo gli itinerari della Strada del Moscato, in programma per domenica 15, 22 e 29 settembre. Le esperte guide del territorio accompagneranno i visitatori tra borghi, chiese, vigne e aziende agricole alla scoperta del suggestivo territorio di Scanzorosciate e dei luoghi del Moscato, con visita e degustazione presso un’azienda. Ogni fine settimana, ristoranti e agriturismi di Scanzorosciate proporranno menu creati ad hoc per l’occasione con il pregiato passito come protagonista. Dall’aperitivo al dolce, passando per pizze, primi e secondi, il Moscato di Scanzo sarà l’ingrediente principale di prelibate ricette. Sul sito www.festadelmoscato.it il programma dettagliato della Festa, tutte le iniziative collaterali, gli ospiti, i concerti e tutte le informazioni utili ai visitatori (parcheggi, servizio navetta, aree ristoro, prevendite e iscrizioni).