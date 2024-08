Tornano le Giornate del Graukäse in Valle Aurina per scoprire il formaggio grigio

Dal 7 al 15 settembre, la Valle Aurina si trasforma nella capitale del gusto, celebrando uno dei formaggi più antichi e caratteristici delle Alpi: il Graukäse. Le Giornate del Graukäse a Campo Tures (Bz) offrono un'esperienza unica per gli appassionati di sapori autentici e tradizioni culinarie. Partecipa a degustazioni guidate, visita i caseifici locali e impara tutto ciò che c'è da sapere su questo formaggio dal gusto intenso e inconfondibile. Quest'anno, la rinomata chef Tina Marcelli ti insegnerà a esaltare il Graukäse in piatti innovativi, combinando tradizione e creatività.

Graukäse, il formaggio grigio della Valle Aurina. Foto: TV Ahrntal - Manuel Kottersteger

Durante le Giornate del Graukäse di potranno conoscere i diversi produttori locali, osservare da vicino il processo di lavorazione e scoprire le varianti di questa specialità nei ristoranti e negli esercizi aderenti all’iniziativa. La manifestazione raggiungerà il suo apice con la Festa del Graukäse che si terrà nella sala delle manifestazioni a Cadipietra. Un mercato contadino e dei formaggi, degustazioni comparative del Graukäse con una giuria di esperti, intrattenimento musicale e una premiazione delle migliori specialità offriranno a tutti un’esperienza indimenticabile. Martin Pircher, padrone di casa e rinomato frommager dell’area vacanze Valle Aurina, sarà presente per condividere il suo sapere e la sua grande passione per il Graukäse e per il territorio, raccontando le tradizioni secolari che si celano dietro ogni pezzo di questo formaggio unico nel suo genere.

Alla scoperta del Graukäse, il formaggio grigio della Valle Aurina

Il Graukäse è un tesoro culinario dell'Alto Adige, prodotto con passione e maestria nei masi e nelle malghe locali. Questo formaggio grigio, dal gusto intenso e inconfondibile, è un vero e proprio patrimonio della tradizione casearia alpina. Oltre ad essere un piacere per il palato, il Graukäse vanta un profilo nutrizionale interessante, ricco di proteine e povero di grassi.

Il Graukäse della Valle Aurina (formaggio grigio) viene prodotto con passione e maestria nei masi e nelle malghe locali. Foto: TV Ahrntal - Filippo Galluzzi

Un alimento completo e gustoso, perfetto per chi cerca il meglio della tradizione culinaria. Dal 2004 è presidio Slow Food, garanzia della sua autenticità e della qualità artigianale, nel 2023 ha ottenuto il prestigioso Gist Food Travel Award come miglior evento enogastronomico d’Italia e, quest’anno, ha ricevuto un ulteriore riconoscimento dall’Organizzazione nazionale assaggiatori di formaggio: Campo Tures è infatti diventato il 25° Comune in Italia a essere insignito della prestigiosa targa Città del formaggio.

Tina Marcelli: la protagonista delle Giornate del Graukäse

La chef altoatesina, Tina Marcelli, famosa per la sua capacità di reinterpretare la tradizione culinaria locale, sarà protagonista di un corso di cucina esclusivo. Il 11 settembre, a Cadipietra, potrai partecipare a "Vecchie radici - nuovi piatti" e scoprire i segreti della cucina altoatesina. Un'occasione unica per imparare da una delle chef più talentuose dell'Alto Adige e per assaporare piatti deliziosi a base di Graukäse.