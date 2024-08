Lago dei Draghi: Omegna si trasforma in un regno incantato

Omegna (Vb) si prepara ad accogliere un evento straordinario: il Lago dei Draghi torna per la sua settima edizione, più magico e avventuroso che mai! Sabato 7 e domenica 8 settembre, il lago d'Orta si trasformerà in un regno incantato, dove draghi di ogni forma e dimensione prenderanno vita.

Novità imperdibili a Lago dei Draghi

Quest'anno, le sorprese non mancheranno! Per la prima volta, i draghi si avventureranno anche nell'area coperta del Forum di Omegna, dove i visitatori potranno ammirare:

Il Drago gigante: Un esemplare di tre metri di lunghezza che lascerà tutti a bocca aperta.

La nascita di un drago: Un'installazione suggestiva che mostrerà come nasce un piccolo drago dal suo uovo.

Il drago azzurro: Un nuovo abitante del regno, pronto a interagire con i bambini.

Ma le novità non finiscono qui. I più coraggiosi potranno cavalcare dei draghi elettrici a motore, mentre i piccoli esploratori potranno cimentarsi in appassionanti ricerche con il metal detector. E per chi ama la magia, il Dragologo terrà due spettacoli imperdibili all'Auditorium del Forum, con esperimenti pazzi e illusioni stupefacenti.

Lago dei Draghi, un'esperienza unica per tutta la famiglia

Il Lago dei Draghi è un evento pensato per tutta la famiglia. I bambini potranno partecipare a laboratori creativi, decorare uova di drago, partecipare a una caccia al tesoro e ricevere il diploma di Dragologia. E mentre i più piccoli si divertono, i genitori potranno rilassarsi e godersi l'atmosfera magica del luogo.

Un safari tra i draghi sul lago d'Orta

Per un'esperienza ancora più emozionante, sarà possibile partecipare a un safari fotografico in motoscafo alla scoperta dei draghi nascosti sulle sponde del lago. Un'occasione unica per ammirare questi magnifici creature nel loro habitat naturale.