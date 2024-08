Il Barbera d'Asti Wine Festival si prepara al debutto

Cresce l’attesa per la prima edizione del Barbera d'Asti Wine Festival che si terrà nella città di Asti da venerdì 6 a domenica 15 settembre 2024. L'evento è infatti organizzato dal Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato, in collaborazione con Corriere della Sera, media partner dell’evento. Il Barbera d'Asti Wine Festival continuerà dal 9 fino al 15 settembre con masterclass e degustazioni.

Barbera d'Asti Wine Festival, il programma

Il festival si articolerà in due momenti distinti: una prima fase dedicata agli incontri e ai dibattiti, e una seconda incentrata su masterclass e degustazioni. Dal 6 all'8 settembre sotto la direzione artistica di Luciano Ferraro, il palinsesto sarà ricco di incontri tematici con protagonisti del mondo del vino, della cultura e dell'imprenditoria, moderati dalle firme di Corriere della Sera Luciano Ferraro, Roberta Scorranese, Isidoro Trovato. Quindi, dal 9 al 15 settembre, ci saranno masterclass e degustazioni guidate da esperti internazionali permetteranno di approfondire la conoscenza della Barbera d'Asti e delle altre eccellenze enologiche del Monferrato.

Barbera d'Asti Wine Festival, le location

«Il Barbera d'Asti Wine Festival - racconta Vitaliano Maccario, presidente del Consorzio - rappresenta per noi una manifestazione capace di proiettare ulteriormente il nostro territorio e il vitigno Barbera sul palcoscenico internazionale. Grazie a queste giornate puntiamo a rafforzare ulteriormente e promuovere l'identità e la visibilità della Barbera d’Asti e delle nostre denominazioni - 4 Docg e 10 Doc - elevandone il prestigio a livello mondiale».

Incontri, Masterclass e degustazioni diurne avranno come location lo storico Palazzo del Michelerio, un ex monastero risalente al Cinquecento. Per intrattenere il pubblico presente e dare spazio anche alla parte artistica e culturale, alcune delle serate della manifestazione saranno animate da concerti live e performance musicali che si terranno nel cortile di Palazzo Alfieri.

Barbera d'Asti Wine Festival, un’occasione unica

L’accesso alla manifestazione sarà possibile previo acquisto di un biglietto in loco o sul sito del Consorzio Barbera d’Asti, che avrà validità giornaliera e permetterà agli interessati di partecipare a tutti gli eventi della giornata.

Il Barbera d'Asti Wine Festival è un'occasione per scoprire un territorio unico

«È un'occasione imperdibile per tutti gli amanti del vino, oltre che per stampa e operatori del settore, di approfondire la loro comprensione dei vini del Monferrato e di aumentare la consapevolezza sul valore vitivinicolo del nostro meraviglioso territorio», ha concluso Maccario.