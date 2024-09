Curioso di provare gli insetti? A Milano arriva la prima sagra

Milano si prepara ad ospitare un evento davvero unico e innovativo: la prima Sagra degli insetti, organizzata da Small Giants (azienda italiana specializzata nella produzione di snack, pasta e sostituti della carne a base di farine di insetti) il prossimo 2 ottobre 2014, dalle 18 alle 21, al WAO C30 in Viale Cassala 30. Dimenticate i pregiudizi e preparatevi a una festa che celebra la sostenibilità e il gusto in modo del tutto originale. L'evento è gratuito, ma i posti sono riservati.

La pasta con farina di insetti di Small Giants. Foto: Facebook Small Giants

Cosa ci sarà alla Sagra degli insetti di Milano

La prima Sagra degli insetti sarà un'occasione per:

Sperimentare nuovi sapori: degustazioni di specialità enogastronomiche a base di larve e grilli, preparate da chef creativi che sapranno sorprendere anche i palati più esigenti.

degustazioni di specialità enogastronomiche a base di larve e grilli, preparate da chef creativi che sapranno sorprendere anche i palati più esigenti. Divertirsi con giochi e quiz: sfide divertenti e quiz a tema insetti per testare le vostre conoscenze e vincere premi esclusivi.

sfide divertenti e quiz a tema insetti per testare le vostre conoscenze e vincere premi esclusivi. Discutere di sostenibilità: un'opportunità per approfondire i temi legati all'alimentazione sostenibile e scoprire i vantaggi dell'allevamento di insetti.

Perché gli insetti? Small Giants crede fermamente nel potenziale degli insetti come alimento del futuro. Ricchi di proteine, vitamine e minerali, gli insetti sono una fonte alimentare sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Inoltre, i prodotti Small Giants sono gustosi e versatili, perfetti per chi cerca un'alternativa alle tradizionali fonti proteiche. La Sagra degli insetti è l'evento perfetto per chi è curioso, amante del buon cibo e attento alle tematiche ambientali.