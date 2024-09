L'inclusione nell'hotellerie si riferisce alla pratica di accogliere e rispettare persone di tutte le etnie, culture, religioni, orientamenti sessuali e abilità. Questo significa creare un ambiente accogliente e inclusivo per tutti gli ospiti e i dipendenti, senza discriminazioni di alcun tipo.

Il fiume dell'inclusione sta travolgendo l’ospitalità e la ristorazione

Questa pratica può includere l'adeguamento delle strutture e dei servizi per garantire l'accessibilità a tutti, ad esempio il gruppo Nestlé in collaborazione con Centromarca e Ada (Associazione direttori albergo), sta per introdurre sul mercato una macchina automatica per la prima colazione negli alberghi per clienti con disabilità, questo per agevolare l’inclusione sia per i clienti che per i collaboratori con problemi fisici.

Inclusione nell'hotellerie: una rivoluzione silenziosa

Pertanto, molte aziende puntano sulla formazione del personale riguardo l'inclusione e la promozione di una cultura aziendale che valorizzi diversità ed equità. L'inclusione nell'hotellerie è importante non solo per rispettare i diritti umani fondamentali, ma anche per creare un ambiente positivo e accogliente che favorisca la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti.

L'inclusione nel mondo della ristorazione e dell'hotellerie non è qualcosa di recente ma una tendenza ormai in atto, che punta a valorizzare le differenze, e aspira ad una società più equa, e se fino a qualche anno fa vedere tra i camerieri ai tavoli una persona con disabilità, magari con sindrome di Down, era davvero impossibile, oggi capita sempre più spesso e c'è da esserne felici.

Merito di buone regolamentazioni e di gestori e proprietari pronti ad accogliere e a valorizzare. A volte si tratta di progetti sociali veri e propri per aiutare persone più fragili, con disabilità o per supportare percorsi riabilitativi. Altre volte è l'inserimento vero e proprio nel mondo dell'ospitalità nel team del personale in servizio. A Padova, Bologna, Roma, San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi sono nati piccoli hotel, bar e ristoranti con personale con disabilità, che così trovano la dignità nel lavoro. Sono solo pochi esempi del cambiamento in atto, ma sono sicuro che ormai è un fiume inarrestabile, che ha rotto gli argini.