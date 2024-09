Mantova ospita il Festival dei vini e dei sapori di Lombardia

Domenica 29 settembre la città di Mantova diventerà il punto di incontro delle eccellenze enogastronomiche lombarde con il Festival dei vini e dei sapori. Organizzato dalla Federazione delle strade dei vini e dei sapori di Lombardia, il Festival si svolgerà presso la storica Loggia dei Mercanti di Palazzo Andreani, in via Spagnoli a Mantova. I partecipanti potranno scoprire e degustare i prodotti tipici delle undici Strade, immergendosi nei sapori unici di ogni angolo della regione. Il Festival avrà anche un obiettivo benefico di rilievo: l'intero incasso dell'evento sarà devoluto alla cooperativa sociale Onlus Il Ponte, che offre servizi diurni per persone con disabilità. L’evento riunirà le undici Strade della Federazione attraverso degustazioni e assaggi, offrendo uno sguardo approfondito sul mondo delle eccellenze lombarde.

Mantova ospiterà il Festival dei vini e dei sapori di Lombardia

Festival dei vini e dei sapori di Lombardia, l’edizione 2024

«È un bellissimo segnale che le Strade dei vini e dei sapori Lombardi si incontrino a Mantova – ha commentato il vicesindaco di Mantova Giovanni Buvoli -. Il nostro territorio, infatti, in questi anni si è speso molto a tutti i livelli, sia istituzionali che degli operatori professionali per promuovere la nostra importantissima enogastronomia, sia facendo squadra con Cremona, Bergamo e Brescia nel progetto East Lombardy sia promuovendo i nostri prodotti, che caratterizzano un’importante tradizione enogastronomica che attrae ulteriori flussi turistici nel nostro territorio». Durante questa giornata, i visitatori potranno conoscere, assaggiare e acquistare i prodotti identitari del territorio lombardo in una location di arte ed eleganza. Dopo la prima edizione a Broni, presso l’Enoteca Regionale della Lombardia, quest’anno il Festival si sposta nel suggestivo centro rinascimentale di Mantova, la città “degna c’un si muove mille miglia per vederla», come la descrisse Torquato Tasso, che unitamente a Sabbioneta costituisce un sito Patrimonio Mondiale Unesco.

Festival dei vini e dei sapori di Lombardia, non solo vino

La Federazione delle strade dei vini e dei sapori di Lombardia radunerà in un unico mosaico tutte le eccellenze enogastronomiche che co-esistono in Lombardia. Durante il Festival si potranno scoprire dalla Strada del Vino della Valtellina, con il Nebbiolo delle Alpi, alla Strada del Vino Valcalepio e sapori della bergamasca, con il suo omonimo vino Doc e la Strada del Franciacorta, vino che nel 1995 è divenuto il primo territorio e vino italiano prodotto con il metodo della rifermentazione in bottiglia; dai vini Botticino Doc e Montenetto Doc dei Colli Longobardi Strada del vino e dei sapori alla Strada del Riso e dei Risotti Mantovani, con il suo celebre Risotto alla Pilota, cucinato per assorbimento dell’acqua aggiunta successiva di pesto di maiale; ancora, dalla Strada del Vino del San Colombano e dei Sapori Lodigiani, con la famosa raspadüra, all’Oltrepò pavese Metodo Classico Docg della Strada dell’Oltrepò Pavese.

L’evento riunirà le undici Strade della Federazione attraverso degustazioni e assaggi

Presenti anche il riso della Strada del Riso dei Tre Fiumi e la mostarda cremonese con la Strada del gusto cremonese nella terra di Stradivari. I visitatori avranno anche la possibilità di assaggiare il raffinato olio del Garda, prodotto d’eccellenza della Strada dei vini e dei sapori del Garda. Infine, sarà presente la Strada dei vini e sapori mantovani, che offrirà al pubblico la possibilità di assaggiare il Lambrusco Mantovano, i vini dei Colli Mantovani e il Parmigiano Reggiano. Questo è solo un assaggio di ciò che si può scoprire nella ricca regione lombarda.

Festival dei vini e dei sapori di Lombardia, celebrazione del territorio

«Con questo Festival, la Federazione ha l’obiettivo di valorizzare le diverse espressioni lombarde, facendole anzitutto conoscere al consumatore finale – racconta Gianni Boselli, presidente della Federazione -. Sarà una giornata di festa, in cui i protagonisti saranno i prodotti lombardi identitari, quelli autenticamente legati ai territori che immediatamente vengono associati a una zona, in una città come Mantova, un vero e proprio gioiello del Rinascimento famoso in tutto il mondo per la sua storia, l’enogastronomia, i tesori d'arte e le bellezze naturali, e insignita, non a caso, del titolo di Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2016».

Il Festival rappresenta infine l’occasione di riunire le Strade dei vini e dei sapori che operano nei territori East Lombardy

Il Festival rappresenta infine l’occasione di riunire le Strade dei vini e dei sapori che operano nei territori East Lombardy, brand che unisce produttori e ristoratori che si fanno garanti della cultura di un cibo sano, sostenibile, che rispetta la biodiversità locale. East Lombardy, marchio della regione gastronomica della Lombardia Orientale, ha l'obiettivo di favorire l’evoluzione dell’enogastronomia nelle quattro province di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, supportando la notorietà delle eccellenze dei suoi produttori e dei suoi ristoratori a livello nazionale ed internazionale. L’evento si terrà domenica 29 settembre, dalle 11:00 alle 18:00, presso Loggia dei Mercanti a Mantova.