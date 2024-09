Tra cibo, bollicine e formaggi: l'£$Autumnus$£ trentino è da leccarsi i baffi

Quando si pensa all’autunno, vengono in mente foglie che cadono, castagne e... eventi gastronomici di prim’ordine! E quale modo migliore per celebrare la stagione che con Autumnus 2024, l'attesissima rassegna eno-gastronomica che mette in vetrina i prodotti più genuini e deliziosi del Trentino. Dal 10 al 20 ottobre, per ben 11 giorni, Trento si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove tradizione, eccellenza e innovazione si fondono in un mix irresistibile.

Autumnus 2024 trasforma Trento nel cuore pulsante della gastronomia trentina, tra sapori autentici e show-cooking stellati (Foto: Migliorato)

Autumnus 2024, festival in crescita: più eventi, più gusto

La quarta edizione di Autumnus promette di essere ancora più ricca e affascinante rispetto agli anni precedenti. Se nel 2023 i visitatori avevano potuto partecipare a 166 eventi (la maggior parte dei quali con il tutto esaurito!), quest'anno il programma esplode con oltre 200 appuntamenti. E non solo: la manifestazione durerà 7 giorni in più, offrendo un’intera settimana di emozioni culinarie e culturali in più!

Dagli approfondimenti alle degustazioni, dagli show cooking con grandi chef alle cene stellate, Autumnus si propone come un’esperienza unica per gli appassionati del buon cibo e della tradizione trentina. Ma non finisce qui: spettacoli, concerti e convegni arricchiranno il calendario, rendendo questa kermesse una vera festa per tutti i sensi.

Marco Lazzeri, presidente della ProLoco Centro Storico di Trento, sottolinea come l’obiettivo di questa edizione sia «declinare le eccellenze trentine in forme sempre più originali, per incrociare i gusti di un pubblico vasto e variegato». E, aggiungiamo noi, sembra che la sfida sia stata vinta in pieno!

Sinergia perfetta: Autumnus e il Festival dello sport

I primi quattro giorni dell’evento, dal 10 al 13 ottobre, vedranno Autumnus affiancarsi al celebre Festival dello sport. Immaginate: passeggiate tra stand gastronomici che celebrano i prodotti trentini, seguite da incontri con atleti e campioni. Una combinazione vincente, che rende Trento ancora una volta la capitale degli eventi d’autunno.

Questa sinergia tra sport e cibo è frutto della collaborazione tra Provincia autonoma di Trento, Trentino Marketing e ProLoco Centro Storico. E quale modo migliore di scoprire le eccellenze culinarie locali, se non abbinandole a performance sportive di altissimo livello?

Sapori e saperi: show cooking e cene stellate ad Autumnus

Tra i protagonisti indiscussi di Autumnus ci sono gli chef europei, che con i loro show cooking porteranno una ventata internazionale alla manifestazione. Tra questi, non possiamo non menzionare nomi come Eugenio Boer, Renato Bosco e Gianluca Fusto, che sapranno conquistare i palati con creazioni innovative e sorprendenti.

Uno degli appuntamenti più attesi è la cena "Stelle al Castello", che si terrà il 12 ottobre nelle sale rinascimentali del Castello del Buonconsiglio. Immaginate una cena a base di piatti stellati, accompagnata dai migliori vini del Trentino, con bollicine di Trentodoc e pregiati rossi trentini. Un vero viaggio enogastronomico da sogno!

Autumnus 2024 celebra le tradizioni culinarie trentine con un mix perfetto di sapori, cultura e intrattenimento

E non è finita: il 18 ottobre ci sarà un intrigante show cooking con Aya Yamamoto, chef della Gastronomia Yamamoto di Milano, che unirà la cucina trentina con influenze giapponesi. Una fusione di sapori che promette di far viaggiare i visitatori dal cuore del Trentino fino al Sol Levante.

Il Trentino in vetrina: prodotti, persone e tradizione ad Autumnus

Autumnus non è solo spettacolo, ma anche una grande celebrazione dei prodotti e dei produttori locali. In piazza Mostra, un’esposizione con 34 produttori trentini guiderà i visitatori attraverso un percorso fatto di sapori autentici: dal formaggio al vino, dal miele al pane.

In particolare, grande spazio sarà dedicato alla panificazione, con laboratori organizzati in collaborazione con l'Associazione panificatori del Trentino e la Scuola di arte bianca e pasticceria di Rovereto (Tn). E non mancheranno i bambini, che potranno divertirsi "mettendo le mani in pasta"!

Inoltre, Palazzo Roccabruna ospiterà degustazioni e incontri dedicati ai vini trentini, con approfondimenti sulle migliori etichette locali e sui loro abbinamenti con i piatti della tradizione.

Autumnus 2024, edizione all’insegna della sostenibilità

Autumnus si distingue anche per l'attenzione all'ambiente. Tutta la manifestazione sarà plastic-free, e le strutture nell'area espositiva saranno realizzate in legno proveniente dalla foresta di Vaia, un esempio concreto di sostenibilità e valorizzazione del territorio.

Inoltre, grazie alla Bicipolitana, sarà facile muoversi tra i vari eventi in bicicletta, rendendo l’esperienza di Autumnus non solo gustosa, ma anche eco-friendly!

Musica, convegni e proiezioni: non solo gusto ad Autumnus 2024

Ma Autumnus non è solo cibo: a rendere l’atmosfera ancora più magica ci penseranno i concerti e gli spettacoli. In particolare, la violinista Patrizia Bettotti, che ha inciso la colonna sonora del film "Napoleon" di Ridley Scott, sarà protagonista di un concerto il 17 ottobre. Un’occasione unica per ascoltare una fusione di classico, jazz e pop, con brani che vanno da Vivaldi a Coltrane.

Con Autumnus 2024, il gusto diventa protagonista di 11 giorni di eccellenze enogastronomiche e incontri unici

Il 19 ottobre, invece, sarà la volta di un evento speciale dedicato a Giacomo Puccini. Le sue "eroine" saranno interpretate dai soprano Renata Campanella e dal pianista Stefano Giaroli, in un omaggio al grande compositore italiano.

Autumnus 2024 si presenta come l’evento da non perdere dell’autunno trentino. Tra degustazioni, cene stellate, concerti e incontri, è un’occasione unica per scoprire i sapori, la cultura e l’ospitalità di un territorio straordinario. Siete pronti a vivere 11 giorni di pura eccellenza? Trento vi aspetta, con i suoi frutti della terra e tanto altro ancora!