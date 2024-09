Il grande tour del tartufo: tappa a Murisengo e ad Apecchio

Se c'è una cosa che fa girare la testa agli amanti del gusto e della tradizione, è il tartufo! Quest'anno, il Tuber magnatum Pico, noto anche come Tartufo Bianco Pregiato o d'Alba, sarà celebrato con due eventi imperdibili: la 57ª Fiera nazionale del tartufo Trifola d’Or a Murisengo (Al) e la 42ª Mostra mercato del tartufo ad Apecchio (Pu). Preparati a un viaggio tra sapori, cultura e divertimento!

Stand alla Mostra mercato del tartufo ad Apecchio

Mostra mercato del tartufo di Apecchio

Dal 4 al 6 ottobre, Apecchio apre le danze con la 42ª Mostra mercato del tartufo. Questo evento, il primo in Italia dedicato al tartufo, è il perfetto antipasto alla stagione dei festeggiamenti. Passeggiando tra le strade di questo incantevole borgo, premiato con la Bandiera Arancione, potrai scoprire non solo il tartufo, ma anche l'eccellenza enogastronomica, l'arte e la cultura locale.

Mostra mercato del tartufo ad Apecchio

Apecchio non dimentica i suoi amanti della birra! L'Alogastronomia fa da sfondo a questo evento, proponendo abbinamenti che uniscono tartufo e birra locale. Immagina di assaporare un primo piatto al tartufo accompagnato da una birra fresca e fruttata. E per i golosi, il bostrengo, dolce tipico del borgo, è l'ideale per chiudere in bellezza.

Il programma della Mostra mercato del tartufo di Apecchio

Ecco un'anticipazione delle attività in programma:

Venerdì 4 ottobre : apertura delle osterie storiche

: apertura delle osterie storiche Sabato : inaugurazione con passeggiate nei luoghi del tartufo, mostre fotografiche e animazione

: inaugurazione con passeggiate nei luoghi del tartufo, mostre fotografiche e animazione Domenica: tradizionale fiera con mercatini, visite guidate e il tanto atteso Re Tartufo

Fiera nazionale del Tartufo Trifola d’Or a Murisengo

La fiera di Murisengo, che si svolgerà il 10 e il 17 novembre, è il cuore pulsante della celebrazione del tartufo. Quest'anno, la fiera si estenderà su 9 weekend, dal 20 ottobre al 15 dicembre, offrendo la possibilità di esplorare il mondo del tartufo in tutte le sue declinazioni. Con oltre cento bancarelle, sarà possibile gustare e acquistare tartufi bianchi e neri direttamente dai trifolau, i cercatori di tartufi.

Fiera nazionale del Tartufo Trifola d’Or

Quello che rende unica la Fiera di Murisengo è la sua dimensione umana: si svolge nel suggestivo centro del paese, sotto l'ombra del castello millenario, e ogni tartufo in esposizione è sottoposto a un rigoroso controllo da parte del Centro nazionale studi del Tartufo di Alba. Un evento che non è solo una fiera, ma una vera e propria celebrazione della cultura agroalimentare e della produzione locale.

Quest’anno, tra le novità da segnalare ci sono l'inaugurazione di una nuova Tartufaia naturale e la conferita di cittadinanza onoraria all’editore Carlo Feltrinelli. Non perderti le attività del programma, tra cui la sfilata della Banda musicale La Bersagliera, il Pasto del Trifolau, e le escursioni guidate nei luoghi del tartufo.

Le domeniche alla Fiera nazionale del tartufo Trifola d’Or

Ecco un assaggio di ciò che ti aspetta:

8:00 - 18:00 : esposizione e vendita di tartufi bianchi e neri

: esposizione e vendita di tartufi bianchi e neri 10:30 - 13:00 : sfilata della Banda Musicale La Bersagliera

: sfilata della Banda Musicale La Bersagliera 11:45 : premiazione dei migliori esemplari di tartufo

: premiazione dei migliori esemplari di tartufo 14:00 : escursione naturalistica

: escursione naturalistica 15:00: laboratori per bambini e seminari sulle proprietà organolettiche del tartufo

E non dimenticare le navette per spostarti comodamente e l'Infopoint a disposizione per ogni tua domanda.

Due eventi per gli appassionati di tartufo

Che tu sia un gourmet incallito, un amante della natura o un semplice curioso, questi eventi sono l'occasione perfetta per scoprire il tartufo in tutte le sue forme. La Fiera nazionale del tartufo di Murisengo e la Mostra mercato di Apecchio non sono solo eventi gastronomici, ma vere e proprie celebrazioni della cultura e della tradizione italiana. Segna le date sul tuo calendario e preparati a un'autentica esperienza all'insegna del gusto, della convivialità e della scoperta!