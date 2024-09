Gin, un giro d'affari da 80 milioni di euro. E a Milano arriva theGINweek

Per una settimana intera, dall'8 al 14 settembre, il SuperStudio Più di Milano si vestirà a festa con theGINweek. Numerosi locali della città proporranno cocktail a base di gin, offrendo ai milanesi e ai turisti l'opportunità di immergersi nell'atmosfera unica di theGINday, giunto alla 12ª edizione.

A Milano torna theGINweek (Shutterstock)

Gin, un settore in crescita

I dati Iwsr confermano il trend positivo del gin in Italia, con un fatturato che nel 2023 ha sfiorato gli 80 milioni di euro. Un risultato che colloca l'Italia tra i principali mercati a livello mondiale, dove il gin ha generato circa 20 miliardi di dollari. Le previsioni per i prossimi anni sono ancora più rosee, con un tasso di crescita annuale stimato del 10%, che porterà il consumo a un picco nel 2025.

L'Italia è tra i principali mercati per il gin a livello mondiale (Shutterstock)

TheGINday si conferma l'evento di riferimento per gli appassionati e gli operatori del settore. La manifestazione, che quest'anno giunge alla sua dodicesima edizione, offre un'ampia panoramica sull'offerta di gin nazionale e internazionale, con la possibilità di degustare prodotti di alta qualità e di incontrare i produttori.

TheGINweek, il programma 2024

L'edizione 2024 di theGINweek sarà ricca di novità. Oltre alla possibilità di degustare gin in purezza, saranno presenti tre bar tematici dedicati ai cocktail più iconici a base di gin: Gin&Tonic, Martini e Negroni. Inoltre, il pubblico potrà partecipare a seminari, workshop e masterclass tenuti da esperti del settore.

Una delle novità di quest'anno è la seconda edizione dei Gin Awards. Una giuria di esperti selezionerà i migliori gin nelle seguenti categorie: Best Italian Gin, Best International Gin, Best Idea/Concept e Best Packaging. La premiazione si terrà lunedì 9 settembre, in chiusura della manifestazione.