A Vienna tra i filari: autunno alla scoperta del vino della capitale austriaca

Terminate le vacanze estive, è tempo di pianificare nuovi weekend all'insegna della scoperta e del relax. E quale luogo migliore di Vienna per unire la passione per il vino a quella per la natura? La capitale austriaca, infatti, nasconde un tesoro inaspettato: vasti vigneti che si estendono fino ai confini della città, offrendo uno scenario incantevole e un'opportunità unica per degustare vini di alta qualità prodotti a pochi chilometri dal centro. E per conoscerli ecco quattro escursioni di diversa lunghezza e tipologia in programma il 28 e il 29 settembre.

Tornano le giornate della passeggiata enologica, per scoprire il vino di Vienna immersi nella natura

Vienna: un patrimonio vinicolo da scoprire

Vienna vanta una tradizione vitivinicola millenaria, favorita da un microclima mite e ventilato. I vigneti viennesi, tutelati dalla municipalità, producono vini pregiati, tra cui spicca il Gemischter Satz, un blend di diverse varietà d'uva che ha ottenuto il riconoscimento di Denominazione di Origine Protetta sia in Austria che a livello europeo.

Indispensabili per comprendere la cultura del vino viennese sono gli Heurigen, taverne tipiche dove poter degustare i vini appena prodotti, accompagnati da piatti della tradizione. Questi locali, spesso a conduzione familiare, offrono un'atmosfera accogliente e conviviale, perfetta per trascorrere momenti di relax in compagnia.

Heurigen, taverne tipiche di Vienna

Le giornate della passeggiata enologica a Vienna

Per scoprire la bellezza dei vigneti viennesi e gustare i suoi vini, da non perdere le giornate della passeggiata enologica, in programma il 28 e 29 settembre dalle 10 alle 18. Quattro itinerari, di diversa lunghezza e difficoltà, porteranno alla scoperta delle regioni vinicole della città, offrendo panorami mozzafiato e la possibilità di visitare cantine storiche e Heurigen tradizionali.