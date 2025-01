Tirreno Ct, a Carrarafiere torna l'evento imperdibile per l'Horeca

Dal 23 al 26 febbraio, i padiglioni di Carrarafiere si trasformeranno nel centro nevralgico dell'ospitalità italiana grazie alla 45esima edizione di Tirreno Ct e alla contemporanea Balnearia. L'evento, punto di riferimento per professionisti dell'Horeca, accoglierà circa 500 espositori e rappresenterà quasi mille marchi commerciali, attirando migliaia di operatori, dai ristoratori ai titolari di bar e strutture ricettive. Una manifestazione che non smette di evolversi, introducendo quest'anno importanti novità come la cucina per i bambini e il debutto della Confederazione italiana cuochi e artigiani per l'enogastronomia. (una nuova realtà che nasce per unire cuochi, artigiani e imprenditori, promuovendo l'eccellenza enogastronomica italiana e offrendo nuove opportunità di formazione e collaborazione tra i professionisti del comparto).

Tirreno Ct a Carrarafiere: 500 espositori e 1000 marchi per l'Horeca

Tirreno Ct, una vetrina d'eccellenza per il food & beverage

La kermesse è una celebrazione delle eccellenze gastronomiche e delle innovazioni del comparto. Dai prodotti alimentari di punta, come pane, pizza e semilavorati, alle forniture alberghiere, passando per gelateria, pasticceria e caffè, ogni angolo della fiera è dedicato a presentazioni, degustazioni e approfondimenti. Un'attenzione particolare è riservata ai vini e alle birre artigianali, che negli ultimi anni hanno trovato a Tirreno Ct un palcoscenico di rilievo per gli operatori del wine & beverage.

Il salone non si limita a esporre prodotti, ma diventa anche un punto di incontro per scoprire nuove tendenze, tecnologie e soluzioni che abbracciano l'intero spettro delle necessità ricettive, dall'arredo contract per interni ed esterni fino alle attrezzature per la ristorazione e l'ospitalità. Non mancheranno poi i riflettori puntati sulla pasticceria, con la Federazione italiana pasticceri (Fip) che organizzerà i principali concorsi internazionali. Accanto a ciò, la Scuola Tessieri, rinomata nel comparto della formazione, proporrà dimostrazioni e workshop tenuti da maestri pasticceri e chef di fama internazionale, rendendo l'esperienza educativa e interattiva.

Competizioni e formazione: Tirreno Ct unisce professionisti e nuove generazioni

Tra i momenti più attesi della manifestazione, le competizioni culinarie, che quest'anno includono il ritorno del Pentathlon e del Triathlon della cucina. Il Pentathlon, ideato da Fabio Tacchella, Giorgio Nardelli e Paolo Caldana, è una sfida articolata in cinque prove che valutano non solo la capacità tecnica dei partecipanti, ma anche il loro ingegno e la gestione del tempo. I cuochi dovranno acquistare ingredienti presso un droghiere interno e realizzare tre piatti valutati per gusto, presentazione e pulizia.

A Tirreno Ct, eccellenze gastronomiche, innovazione e formazione per l'Horeca

Il Triathlon, ideato dal maestro siciliano Domenico Privitera, si concentra invece sull'uso del forno a microonde, valorizzando la capacità di coniugare modernità e tradizione culinaria. Entrambe le competizioni sono pensate per mettere in risalto il talento e l'impegno di chef e commis, offrendo allo stesso tempo un'opportunità di formazione e crescita professionale. La fiera, poi, dedicherà anche una giornata, lunedì 24 febbraio, agli studenti degli Istituti alberghieri, favorendo il dialogo tra professionisti affermati e le nuove generazioni.

A Tirreno Ct una rivoluzione a misura di bambino

Un tema particolarmente innovativo dell'edizione 2025 è la cucina per i bambini. Domenica 23 febbraio, una tavola rotonda dal titolo “Baby menu 4.0: un problema o un'opportunità?” darà il via a un momento di riflessione e dimostrazioni pratiche per trasformare la ristorazione familiare in un modello virtuoso. Grazie al protocollo “Slurp Kids”, l'obiettivo è promuovere una cucina salutare e attrattiva per i più piccoli, coinvolgendo chef e maitre in una rivoluzione culinaria e sociale.

Balnearia: l'ospitalità in spiaggia si evolve

Accanto a Tirreno Ct torna Balnearia, il salone professionale dedicato all'outdoor design, al benessere e alle attrezzature balneari. Questo evento gemello completa l'offerta della manifestazione, con un focus su hotellerie, street food e ospitalità in spiaggia. Con il coinvolgimento delle principali associazioni di categoria, Balnearia affronta temi di grande rilevanza per il settore, offrendo opportunità di confronto e approfondimento.