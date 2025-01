Expocook 2025: la fiera della ristorazione e dell'hotellerie sbarca a Roma

Dal 23 al 26 marzo, Roma ospiterà la nona edizione di Expocook, uno degli eventi di riferimento per i professionisti della ristorazione e dell'hotellerie. Dopo otto anni a Palermo, la manifestazione approda nella Capitale, scegliendo gli spazi della Fiera di Roma per una quattro giorni dedicata alle eccellenze gastronomiche, alle innovazioni tecnologiche e alla formazione professionale. Con un parterre di ospiti illustri e oltre 250 aziende espositrici, Expocook 2025 si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli addetti ai lavori e gli appassionati.

Roma ospita Expocook 2025, l'evento più “cook” dell'anno

Expocook 2025, un programma ricco di appuntamenti

Presentata a Palazzo Grazioli, sede della Stampa estera, Expocook 2025 punta a confermarsi come punto di riferimento nazionale e internazionale per la ristorazione di qualità. Dopo aver registrato oltre 60mila presenze nell'ultima edizione palermitana, l'evento si prepara a superare questi numeri nella sua nuova location romana, con un calendario di appuntamenti che include masterclass, cooking show, seminari e convegni. Tra i temi trattati, latte art, cake design, pizza, gelato, oli, birre artigianali, vino, spirits e mixology. Non mancheranno momenti di confronto per i professionisti del comparto e talk pensati per coinvolgere un pubblico sempre più vasto. L'evento sarà inoltre teatro di importanti competizioni, come la quarta edizione dell'Expocook Pizza World Competition, che vedrà sfidarsi i migliori pizzaioli del mondo in dodici categorie.

La sovranità alimentare come tema centrale di Expocook 2025

L'edizione 2025 avrà come filo conduttore il tema della sovranità alimentare, ponendo l'accento sul diritto dei popoli a determinare la propria alimentazione e agricoltura, dando priorità alle persone che producono, distribuiscono e consumano il cibo. Questo tema assume particolare rilevanza nell'anno in cui si attende il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'Unesco. Expocook si propone dunque come un'occasione unica per promuovere pratiche agricole sostenibili, favorire nuove collaborazioni e approfondire il legame tra alimentazione e ambiente. Nei 25mila metri quadrati di area espositiva, suddivisi in due padiglioni e 12 settori tematici, le aziende partecipanti avranno l'opportunità di presentare nuove tecnologie, attrezzature, soluzioni di arredo e packaging, oltre a servizi innovativi per il comparto Horeca.

Expocook 2025: quattro giorni dedicati alla ristorazione e all'hotellerie

«Expocook 2025 alzerà l'asticella e si confermerà nel novero delle grandi fiere internazionali - dichiara l'organizzatore Fabio Sciortino. A più di due mesi dal taglio del nastro possiamo già dire che i numeri record dell'ultima edizione, che si svolse alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, saranno superati. Alla Fiera di Roma potremo contare su oltre 250 aziende espositrici per ben 25mila metri quadrati di area espositiva coperta suddivisa in 2 padiglioni e 12 settori tematici». L'evento vedrà poi la partecipazione delle principali associazioni di categoria, tra cui Fic (Federazione italiana cuochi), Euro-Toques Italia, Fondazione Auguste Escoffier, Aibes (Associazione barman italiani), Amira (Associazione maitre italiani ristoranti alberghi), Federazione italiana pizzaioli e Aic (Associazione italiana celiachia) del Lazio e della Sicilia.

