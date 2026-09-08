Le categorie dedicate ai visitatori e agli operatori rappresentano un’occasione concreta per valorizzare sia l’impegno strutturato, sia l’importanza delle esperienze collaborative. Sustainable Tourism Pioneers 360° è rivolta a strutture ricettive – hotel, pensioni, agriturismi, B&B e rifugi – già certificate a livello ambientale e con percorsi avanzati di sostenibilità. Better Together, invece, è pensata per tutte quelle realtà turistiche (ristoranti compresi) che, anche senza certificazioni, stanno avviando progetti condivisi con partner pubblici o privati per crescere in chiave sostenibile: un’opportunità per dare visibilità a iniziative territoriali, alleanze virtuose e nuove sinergie nel settore.