HOTEL SOSTENIBILI
Hotel Sustainability Award: c'è tempo fino al 15 settembre per vincere 15mila euro
Hotel Sustainability Award 2026 premia cinque categorie e offre fino a 15mila euro ai progetti meritevoli, tra turismo sostenibile, food, tecnologia e iniziative condivise. Le candidature restano aperte fino al 15 settembre
Nel percorso che porta allo storico traguardo della sua 50ª edizione (19-22 ottobre 2026), Hotel riafferma la centralità della transizione ecologica per il settore ricettivo e della ristorazione B2B. C'è tempo fino al 15 settembre per candidare i propri progetti all'Hotel Sustainability Award 2026, il premio promosso da Fiera Bolzano per dare voce alle realtà che stanno trasformando la sostenibilità in valore d'impresa.
Giunto alla sua ottava edizione, l’Hotel Sustainability Award si conferma un punto di riferimento per il comparto, nonché un’importante vetrina per quelle eccellenze che riescono a coniugare qualità, innovazione e consapevolezza ambientale. Le cinque categorie in concorso mirano a valorizzare diverse declinazioni del concetto di sostenibilità applicato al turismo e all’hôtellerie:
● Per gli espositori: Sustainable Food & Drink, Circular Product Design, Sustainable Technology
● Per gli operatori del settore turistico: Sustainable Tourism Pioneers 360° e Better Together
Le categorie dell'Hotel Sustainability Award dedicate al turismo sostenibile
Le categorie dedicate ai visitatori e agli operatori rappresentano un’occasione concreta per valorizzare sia l’impegno strutturato, sia l’importanza delle esperienze collaborative. Sustainable Tourism Pioneers 360° è rivolta a strutture ricettive – hotel, pensioni, agriturismi, B&B e rifugi – già certificate a livello ambientale e con percorsi avanzati di sostenibilità. Better Together, invece, è pensata per tutte quelle realtà turistiche (ristoranti compresi) che, anche senza certificazioni, stanno avviando progetti condivisi con partner pubblici o privati per crescere in chiave sostenibile: un’opportunità per dare visibilità a iniziative territoriali, alleanze virtuose e nuove sinergie nel settore.
Il senso della sostenibilità secondo l'Hotel Sustainability Award
Fino a 15mila euro per i progetti di turismo sostenibile
Per entrambe le categorie, i vincitori riceveranno un riconoscimento concreto per premiare l’impegno verso un turismo più consapevole. Il vincitore di Sustainable Tourism Pioneers 360° riceverà un pacchetto marketing del valore di €15.000, che include una speciale attività di visibilità social integrata realizzata da un/a content creator e la presenza su testate core del settore, oltre all’integrazione nella documentazione (video, foto, PR) durante e dopo la manifestazione sui canali della fiera Hotel (sito web, newsletter, social media, comunicati stampa).
Per la categoria Better Together è previsto un contributo economico di € 5.000, offerto da Fiera Bolzano per sostenere la crescita della realtà vincitrice, oltre ad un post dedicato sui canali Instagram di Falstaff Travel e all’integrazione nella documentazione (video, foto, PR) durante e dopo la manifestazione sui canali della fiera Hotel (sito web, newsletter, social media, comunicati stampa).
Hotel Sustainability Award 2026, quando si terrà la premiazione
I progetti saranno esaminati da una giuria di esperti composta da professionisti del settore, accademici e rappresentanti di associazioni di categoria, selezionati per la loro comprovata competenza nell’ambito dell’ospitalità consapevole. La cerimonia di premiazione si terrà lunedì 19 ottobre 2026, in occasione della giornata di apertura della 50ª edizione di Hotel, la Fiera internazionale dedicata al mondo dell’ospitalità e della ristorazione, in programma a Bolzano dal 19 al 22 ottobre 2026. Per maggiori informazioni si può consultare il sito ufficiale dell'evento.