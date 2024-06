Un Borgo di... Vino: a Cusio una festa per celebrare l'enogastronomia bergamasca

Sabato 29 giugno un occasione unica per immergersi nella bellezza di Cusio (Bg), borgo storico dell'Alta Valle Brembana, e lasciasi conquistare dai sapori autentici del territorio con "Un borgo di…vino, organizzato da Altobrembo. Obiettivo dell’iniziativa non solo far gustare ai partecipanti vini della bergamasca e prodotti gastronomici autoctoni, ma anche far loro scoprire – e riscoprire – gli angoli nascosti dei borghi incastonati in un territorio ricco di tradizioni e bellezze culturali e naturalistiche

Un viaggio tra gusto e tradizione a Cusio

Dalle 16:30 alle 22:00, seguendo l'antica via del Ferro, potrai scoprire gli angoli più suggestivi di Cusio Inferiore e Cusio Superiore, visitando l'Antico Mulino, le piazzette, gli edifici storici, gli antichi lavatoi e la Chiesa Parrocchiale di Santa Margherita.

L'antico mulino di Cusio

Otto tappe di gusto a Cusio

In ogni tappa, ci saranno degustazioni di prodotti tipici preparati dai ristoranti locali, accompagnati da vini pregiati presentati direttamente dalle aziende produttrici. Un vero e proprio viaggio enogastronomico per scoprire i tesori del territorio!

Uno dei piatti tipici in degustazione a Un borgo di... vino a Cusio

Come partecipare a Un borgo di... vino a Cusio

L'itinerario è di facile percorrenza e può essere svolto in autonomia. La durata è di circa 45 minuti (senza calcolare le soste). Per partecipare, è necessario contattare il numero +39 348 1842781 o scrivere a info@altobrembo.it.