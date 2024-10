Dopo Mykonos e Bucarest la cucina mediterranea di Tuya arriva a Milano

Il 29 ottobre, Milano accoglierà Tuya, il ristorante glamour che ha già conquistato Mykonos e Bucarest, con un’apertura nel cuore pulsante della città, in Piazza Bo Bardi Lina 7, zona Porta Nuova. Tuya non è solo un luogo dove mangiare, ma un luogo per chi cerca un'esperienza tra alta cucina, design elegante e atmosfere esclusive.

La sala di Tuya Milano

Tuya Milano: ambiente sofisticato e senza tempo

Varcare la soglia di Tuya Milano è, infatti, come entrare in un mondo di eleganza senza tempo, dove la cultura italiana si fonde con il modernismo in un design che incanta. Gli interni sono un tripudio di cilindri di vetro sospesi illuminati da una luce verde che trasforma ogni cena in un’occasione di celebrazione. Linee pulite e forme naturali creano un’atmosfera fresca, con un accento retrò, mentre i toni e le texture naturali avvolgono l’ambiente in una calda accoglienza.

L'istallazione di Tuya Milano

La vera sorpresa? Un'installazione luminosa che domina il soffitto, capace di trasformarsi in base ai momenti della giornata grazie alla regolazione di intensità e colore della luce. Una chicca è la particolare “tenda” di elementi verticali in legno che conferisce privacy e intimità agli ospiti, creando al contempo un gioco dinamico di movimenti che richiama il ritmo di una città sempre in movimento.

Da Tuya Milano menu da condividere, un'esperienza da gustare

Da Tuya, il cibo non è solo una questione di gusto, ma di esperienza condivisa. Il menu, ispirato alla cucina mediterranea, punta sulla qualità degli ingredienti e sulla creatività dei piatti. Gli ospiti potranno deliziarsi con le specialità di mare più pregiate: ostriche Gillardeau e Belon, caviale Beluga e Oscetra, oppure optare per il sontuoso Tuya Plateau Royale, un mix di ostriche, gamberi rossi, scampi e ricci di mare.

E se preferisci un’esperienza calda e gourmet, gli antipasti come gli arancini al tartufo, la crostata di tartufo o i calamari fritti croccanti sono perfetti per stuzzicare l'appetito. Per gli amanti dei primi, rigatoni al tartufo, tagliatelle all’astice e il delizioso risotto ai funghi sono solo alcune delle proposte che conquistano al primo assaggio.

Un tocco di classe: la selezione di vini e cocktail di Tuya Milano

La cantina di Tuya ha oltre 500 etichette da tutto il mondo, una collezione che accompagnerà ogni piatto con l’abbinamento perfetto. Ma non è tutto: i cocktail d’autore, creati dai mixologist di Tuya, sono un’esperienza a sé. Ogni cocktail è pensato per sorprendere, ispirato ai sapori mediterranei e alla voglia di celebrare la vita, proprio come il mantra di Tuya stesso.

La location di Tuya Milano

Tuya Milano, glamour milanese e cucina mediterranea

Quindi se cerchi un luogo che combini design, cucina e glamour, Tuya Milano è il posto giusto per te. Più di un ristorante, è una destinazione di stile dove ogni dettaglio è studiato per creare un ambiente raffinato e accogliente. Tuya è il nuovo place to be per chi cerca esperienze nel cuore di una Milano sempre più internazionale. Con 160 coperti e una zona club esclusiva con 30 posti, Tuya farà vivere un viaggio sensoriale tra sapori, design e atmosfera.