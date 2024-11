La nuova stagione de “La pasticceria di Frau Knam” su Food Network

Torna sul piccolo schermo per convincerci che non esistono ricette complicate e ingredienti particolari: con lei la pasticceria diventa un gioco da ragazzi. Alessandra Mion, in arte Frau Knam, ci riporta in cucina con una nuova stagione di "La pasticceria di Frau Knam", in onda in prima tv su Food Network canale 33 dal 14 novembre (alle ore 21).

I segreti della pasticceria con Frau Knam su Food Network

Frau Knam torna in cucina: dolci semplici e golosi per tutti

Con la sua semplicità e la sua passione, la pasticciera ci insegna che per realizzare dolci deliziosi non serve essere dei professionisti. Basta un pizzico di pazienza, amore per la cucina e ingredienti di qualità. In ogni episodio, Frau Knam ci propone un menu ricco di sorprese: due dolci classici rivisitati in chiave moderna e un dessert al bicchiere, realizzato con gli avanzi delle preparazioni precedenti, dimostrando così come nulla si sprechi in cucina. Dalla torta al cioccolato con caramello e croccante di amaretti alla cheesecake ai fichi, passando per la torta soffice al limone e il tronchetto di castagne, ogni ricetta è un invito a sperimentare e a divertirsi ai fornelli. Le ricette di Frau Knam oltre a essere deliziose, sono anche un modo per trascorrere del tempo di qualità con i propri cari. Preparare un dolce insieme è un'esperienza che unisce e che evoca ricordi indimenticabili.

Il programma (sei puntate da mezz’ora ciascuna) è prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery. Oltre che sul Canale 33 del digitale terrestre, le puntate sono visibili su Tivùsat Canale 53 e disponibili in streaming su Discovery+ subito dopo la messa in onda lineare. Da moglie di un maestro di fama internazionale - Ernst Knam - a pasticciera amatissima dal pubblico, la storia di Alessandra Mion è un esempio di come la passione e la determinazione possano trasformare un semplice hobby in un vero e proprio successo. Incoraggiata dal marito durante il lockdown, ha iniziato a condividere online i suoi dolci, conquistando in poco tempo un pubblico vastissimo. Oggi, con quasi 10mila follower sui social e una boutique di pasticceria tutta sua, Frau Knam è un punto di riferimento per gli amanti della dolcezza.