Fipe, ecco tutti i nomi del nuovo direttivo per il quinquennio 24/29

La Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) si prepara ad affrontare il quinquennio 2024/2029 con un Comitato direttivo rinnovato, ma guidato ancora una volta da Lino Enrico Stoppani, riconfermato alla presidenza per acclamazione durante l'assemblea nazionale dello scorso 19 novembre - dove la Federazione ha ribadito la necessità di un impegno del Governo su formazione, innovazione e sostenibilità, mettendo al centro delle politiche il capitale umano e la cultura del cibo. La proposta di conferma di Stoppani, ricordiamo, è stata avanzata da Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, e accolta con entusiasmo da parte di tutti i presenti.

Lino Enrico Stoppani, confermato presidente della Fipe per il quinquennio 2024/2029

«Ringrazio tutti i nostri rappresentanti territoriali e di categoria per avermi rinnovato la fiducia, che voglio interpretare come il riconoscimento anzitutto alla serietà e responsabilità con cui insieme abbiamo affrontato momenti davvero drammatici - le parole di Stoppani dopo la riconferma. Mi riferisco ai due anni della pandemia in cui abbiamo visto serrande abbassate, imprenditori disorientati, famiglie in grande difficoltà. Insieme abbiamo fornito assistenza, supporto, fiducia e speranza. Abbiamo riconfermato che i pubblici esercizi non solo sono un importante settore dell'economia italiana, ma anche luoghi di socialità, di valorizzazione della cultura e dello stile di vita italiani. I prossimi anni saranno segnati da un contesto che continua ad essere complicato per ragioni di ordine macroeconomico e geopolitico. Dentro questo quadro dobbiamo impegnarci a rafforzare il capitale umano delle imprese, ad assicurare l'accesso al credito per gestire le transizioni, a favorire una maggiore integrazione di filiera migliorando gli scambi tra agricoltura, industria e ristorazione, a valorizzare il ruolo della ristorazione e dell'intrattenimento nel turismo».

Fipe, ecco il nuovo Comitato direttivo per il quinquennio 2024/2029

Ma da chi sarà rappresentato il nuovo Comitato direttivo della Fipe? Ecco, di seguito, la lista completa:

Paolo Artelio

Laura Barbieri

Giorgio Beltrami

Roberto Carbonetti

Moreno Cedroni

Giovanni Ciceri

Rodolfo Citterio

Aldo Maria Cursano

Antonio Dalla Mora

Massimo Di Porzio

Graziano Dominidiato

Giordano Ferrarese

Marco Fontanari

Emanuele Frongia

Tommaso Gei

Federica Luni

Roberto Melloni

Vincenza Nasi

Riccardo Padovano Lacchè

Sergio Paolantoni

Nicola Pertuso

Mandred Pinzger

Martina Riolino

Giuseppe Santantonio

Dania Sartorato

Massimo Sartoretti

Marco Stabile

Federica Suban

Alessandro Trolese

Massimo Zanon

Inoltre, la Federazione ha pubblicato anche il nuovo Collegio dei sindaci e quello dei Probiviri:

Collegio dei sindaci

Claudio Ferraro - Effettivo

Massimo Maio - Effettivo

Enrico Meazzi - Effettivo

Simone Bruno - Supplente

Gianni Picchi - Supplente

Collegio dei Probiviri