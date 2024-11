£$Champagne per brindare a un…$£ Natale: ecco le bottiglie da regale e stappare

Natale si avvicina, ed è ora di mettere in fresco non solo i regali, ma anche le bottiglie che renderanno magici i brindisi delle feste. Perché, diciamocelo, cosa sarebbe un cenone senza il suono dello pop dello Champagne che annuncia l'inizio della gioia e del lusso? Quest'anno, le bollicine diventano protagoniste non solo per festeggiare ma anche per sorprendere sotto l'albero. Ecco tre idee brillanti, frizzanti e… assolutamente irresistibili!

Champagne protagonisti delle tavole delle feste

1. Un cofanetto per intenditori: Coda Nera e Veuve Clicquot insieme

Non è il solito regalo, ma un'esperienza: un cofanetto speciale che combina il nuovo Coda Nera Millesimato, una chicca esclusiva per veri gourmet, con l'eleganza raffinata del Veuve Clicquot Extra Brut Extra Old.

Coda Nera e Veuve Clicquot

Da una parte abbiamo il Coda Nera Millesimato, un salmone norvegese raro, pescato solo in inverno nelle acque fredde e pure di Skjervøy. Dall'altra, il Veuve Clicquot Extra Brut Extra Old, una cuvée creata dai vini di riserva più prestigiosi della Maison. Unite queste due meraviglie e avrete un regalo che delizia sia il palato che l'anima. Un dono perfetto per chi ama il meglio, disponibile solo nelle migliori gastronomie d'Italia.

2. Le top cuvée di Taittinger e Henri Giraud: il brindisi è servito

Con Taittinger e Henri Giraud, distribuiti in Italia da Ghilardi Selezioni, il brindisi di Natale e Capodanno diventa un evento indimenticabile.

Taittinger e Henri Giraud per il Natale 2024

Comtes de Champagne Taittinger : questo Blanc de Blancs è un'opera d'arte enologica, prodotto solo nelle annate migliori con uve Chardonnay dei Grand Cru della Côte des Blancs. È l'essenza della raffinatezza, e la mini-verticale con i millesimi 2011, 2012 e 2013 racchiusi in un cofanetto in legno è il regalo di lusso per eccellenza.

: questo è un'opera d'arte enologica, prodotto solo nelle annate migliori con uve dei della Côte des Blancs. È l'essenza della raffinatezza, e la mini-verticale con i millesimi 2011, 2012 e 2013 racchiusi in un cofanetto in legno è il regalo di lusso per eccellenza. Henri Giraud P.R. 90-19: una cuvée che sfida il tempo, creata con vini risalenti fino al 1990. Note di croissant, cacao e pesca si fondono in un sorso elegante e complesso, perfetto per chi cerca qualcosa di davvero unico. E con il packaging green e riciclabile, anche l'ambiente ringrazia!

3. La raffinatezza di Tanca Brands: Pascal Blanc de Blancs e Josephine Fortis

Se cercate un regalo elegante ma accessibile, la linea di Tanca Brands è la scelta giusta. Due champagne freschi, brillanti e ricercati:

Tanca Brands: Pascal Blanc de Blancs e Josephine Fortis

Pascal Blanc de Blancs : un Blanc de Blancs 80% Chardonnay e 20% Pinot Bianco, perfetto per gli amanti dei vini freschi e minerali. Aromi di agrumi, burro e fiori bianchi, con un perlage fine e persistente.

Prezzo: 58 euro circa.

: un Blanc de Blancs 80% Chardonnay e 20% Pinot Bianco, perfetto per gli amanti dei vini freschi e minerali. Aromi di agrumi, burro e fiori bianchi, con un perlage fine e persistente. Prezzo: 58 euro circa. Josephine Fortis: fresco e fruttato, con note di mela verde, limone e pesca gialla. Un regalo che unisce qualità ed eleganza senza esagerare con il budget.

Prezzo: 45 euro circa.

A Natale non si brindano solo le feste, ma anche la bellezza di condividere momenti speciali. Che scegliate un cofanetto esclusivo, una cuvée di lusso o un'etichetta raffinata, l'importante è che il calice sia pieno di Champagne. E ricordate: il Natale è il momento perfetto per concedersi il meglio. Cin cin!