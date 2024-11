Il numero di novembre di Italia a Tavola con i consigli per le feste

Il numero di novembre di Italia a Tavola si concentra sulle festività natalizie, proponendo un viaggio tra le eccellenze enogastronomiche e le tendenze emergenti nel mondo della ristorazione e dell’ospitalità.

In copertina spicca il rinnovamento del design del Cuvée 28 Trentodoc di Rotari, punta di diamante del Gruppo Mezzacorona. Questo spumante, prodotto nel rispetto dell’ambiente con uve selezionate, rappresenta l’armonia e la freschezza della tradizione spumantistica trentina. Il nuovo packaging, raffinato ed essenziale, celebra la montagna e il legame con il territorio, rendendo ogni bottiglia un’opera di stile perfetta per le tavole natalizie.

Le bollicine si confermano le protagoniste indiscusse delle festività. La rivista esplora diverse eccellenze, come le cinque interpretazioni di Prosecco Superiore firmate Bisol 1542 e la Rive Signature, linea esclusiva della Cantina Produttori di Valdobbiadene. Entrambe le proposte riflettono l’elevata qualità e la versatilità dei vini italiani, ideali per abbinamenti che spaziano dagli antipasti alle portate principali.

Per i palati più esigenti, il Natale diventa un’occasione per osare con ingredienti d’eccellenza. Tra questi spiccano il Beluga Imperial e il Persian Osietra di Caviar Giaveri, due limited edition che portano in tavola l’arte del caviale, e il salmone selvaggio dell’Alaska firmato Coda Nera, simbolo di autenticità e sapore.

Per i ristoratori, le festività rappresentano un momento cruciale. L’organizzazione del menu e della mise en place diventa strategica per offrire esperienze indimenticabili. Allo stesso tempo, l’attenzione agli spazi interni, rinnovati con gusto e funzionalità, può fare la differenza, rendendo l’ambiente accogliente e memorabile per i clienti.

L’ospitalità consapevole è un tema chiave, come dimostra il progetto Cuorasan di Molino Colombo, che valorizza il grano Khorasan per una filiera più sostenibile. Anche l’olio extravergine d’oliva viene celebrato attraverso eventi dedicati, che ne esaltano le qualità e la tradizione.

Dai grandi vini dolci e fortificati premiati al Mondial de Bruxelles, fino alla versatilità delle creme pronte all’uso come soluzione pratica per i menu delle feste, il numero di novembre di Italia a Tavola offre ispirazioni per vivere un Natale che unisce innovazione, raffinatezza e un profondo rispetto per le radici enogastronomiche italiane.