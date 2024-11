Cinque espressioni di Prosecco Superiore versatili per ogni abbinamento

La storia di Bisol1542 è una celebrazione dell'arte della viticoltura eroica che caratterizza il territorio di Valdobbiadene (Tv), riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità Unesco. Fondata su una tradizione che risale a più di 500 anni fa, la cantina è dal 2014 parte del Gruppo Lunelli, che ha portato avanti con cura e innovazione la valorizzazione di questo paesaggio unico. Da questa passione e attenzione nascono cinque interpretazioni raffinate di Prosecco Superiore, ognuna espressione di un aspetto diverso del terroir di Valdobbiadene, con sfumature distintive perfette per gli abbinamenti gastronomici più variegati.

Bisol1542: cinque espressioni di Prosecco Superiore (foto cocomimidesign)

Relio Rive di Guia Extra Brut: l'essenza della verticalità

Il Relio Rive di Guia Extra Brut è un vino straordinario, frutto di uno dei vigneti più settentrionali dell’area storica, prodotto in un numero limitato di 5.000 bottiglie. Questo Prosecco Superiore si distingue per la sua verticalità e per un dosaggio extra brut insolito per le Rive, ma sempre più apprezzato dagli amanti di uno stile più secco e di tendenza.

Crede Brut: il simbolo dello stile Bisol1542

Con Crede Brut, Bisol1542 racchiude la quintessenza del proprio stile, in uno dei primi brut della Denominazione. Con un'anima radicata nei suoli argillosi del territorio, Crede è l’etichetta più distribuita della cantina, con una produzione di ben 350.000 bottiglie. È la perfetta introduzione all’arte del Prosecco Superiore, esprimendo equilibrio e complessità.

I Gondolieri: leggerezza e innovazione in omaggio a Venezia

I Gondolieri è il brut con la minore gradazione alcolica dell’intera Denominazione, risultato della continua ricerca e innovazione di Bisol1542. Questa etichetta, realizzata in 14.000 esemplari e decorata con un delicato acquerello, celebra l’esclusiva collaborazione con l’Associazione I Gondolieri di Venezia. È un vino sostenibile, in quanto rifermentato solo con l'uso di mosto, senza l’aggiunta di altri zuccheri, evocando i profumi marini e le note floreali delle colline. Perfetto per chi cerca un assaggio autentico e leggero della tradizione veneziana.

Molera Extra Dry: eleganza e setosità premiate

Il Molera Extra Dry è un vino che conquista per la sua grazia e finezza, un vero omaggio ai terreni morenici da cui nasce. Le sue note aromatiche, che spaziano dal pompelmo alla rosa canina, dalla mela croccante al corniolo, gli hanno valso il prestigioso premio Tre Bicchieri del Gambero Rosso. Con la sua setosità e un sorso ricco e salato, il Molera è una scelta luminosa e seducente, capace di impreziosire ogni occasione.

I vini di Bisol1542 sono una celebrazione del Prosecco e della sua storia (foto cocomimidesign)

Cartizze dry, la storia e l’interpretazione classica

Il Cartizze rappresenta la storia, l’anima più classica della collezione Bisol1542. Le vigne di Cartizze sono una perfetta combinazione tra antichi terreni marini e un microclima baciato dalla natura. Il millesimo 2023 è particolarmente speciale, poiché per la prima volta in dieci anni è stato realizzato esclusivamente con uva Glera al 100%. Questa edizione limitata, prodotta in 14.000 pregiate bottiglie, racchiude l’essenza più pura e raffinata del Prosecco Superiore

I cinque Prosecco Superiore di Bisol1542 sono un viaggio attraverso le sfumature del territorio di Valdobbiadene (foto cocomimidesign)

I cinque Prosecco Superiore di Bisol1542 sono un viaggio attraverso le sfumature del territorio di Valdobbiadene, ciascuno con una personalità unica e una versatilità ideale per i più diversi abbinamenti. Dall’intensità del Relio alla delicatezza de I Gondolieri, ogni bottiglia invita a un’esperienza autentica, una celebrazione del Prosecco Superiore e della sua storia.

Bisol1542

Via Follo 33 - 31049 Santo Stefano (Tv)

Tel 0423 900138