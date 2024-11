Marco Borra a Bene Vagienna: il tartufo tra mistero e tradizione

L’Osteria Agricola “I Particular” e Marco Borra, oste e patron del ristorante a Bene Vagienna, raccontano il fascino intatto del tartufo piemontese, mantenendo viva una tradizione antica. In questa città di origini romane, insignita della bandiera arancione dal Touring Club, il tartufo conserva la sua aura di mistero. Fino a vent’anni fa, l’arte del tartufo era un rituale esclusivo, tramandato tra pochi eletti, intriso di segretezza e magia. Con il tempo, la tecnologia ha tolto parte di questo incanto, ma in quest’angolo del Piemonte il legame con la terra è rimasto forte e autentico.

I boschi di Bene Vagienna e dei paesi vicini, come Lequio Tanaro e Narzole, formano una sorta di “triangolo d’oro” per il tartufo, dove la produzione segue ancora il ritmo della natura, senza interventi artificiali. Qui, su un altopiano che sorge “di qua d’la Stura e d’la del Tanaro”, il tartufo cresce spontaneo, preservando il valore della tradizione.

All’Osteria Agricola “I Particular”, il tartufo si serve da novembre in poi, esclusivamente su richiesta e in contesti conviviali. Si mantiene viva, infatti, l’idea che il tartufo non sia un’esperienza solitaria, ma un piacere da condividere, seguendo un rito che celebra il gusto e la compagnia.

Visita: www.accademiadeltartufonelmondo.it