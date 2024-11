Regali di Natale perfetti per intolleranti: golosità senza pensieri

Il Natale è il momento dell'anno in cui ci si ritrova a tavola con amici e familiari per condividere dolci, piatti prelibati e sorrisi. Ma cosa fare se tra i nostri cari c'è qualcuno con intolleranze alimentari? Niente panico! Quest’anno, grazie a una selezione di regali pensati appositamente per chi ha esigenze alimentari speciali, possiamo fare felici tutti senza compromessi sul gusto. Da dolci senza glutine a sorbetti senza lattosio, ecco alcune idee regalo che permetteranno a tutti di assaporare la magia delle feste in totale serenità. Perché il Natale è ancora più speciale quando è condiviso da tutti, senza rinunciare a nulla.

I regali di Natale perfetti per chi ha intolleranze alimentari

Cosa regalare a chi è intollerante al glutine

Non c’è Natale senza biscotti, ma con i Soft Cookies Cinnamon di Schär, anche chi segue una dieta senza glutine può partecipare alla festa. Questi biscotti morbidi e profumati alla cannella sono la coccola perfetta per ogni pausa dolce. Con il loro sapore ricco di burro e zucchero bruno, sono ideali per accompagnare una tazza di cioccolata calda o un tè durante le fredde serate natalizie. E con la confezione speciale natalizia, sono anche un regalo che fa scintillare la tavola.

Soft Cookies Cinnamon di Schär

C’è chi non resiste alla tentazione di mettersi ai fornelli durante le feste, e per questi creativi della cucina, Schär ha creato il Mix C Torte e Biscotti. Senza glutine, lattosio e frumento, questa miscela è perfetta per preparare dolci natalizi che faranno felici tutti, anche chi ha intolleranze. Con la farina di lenticchie e una consistenza impeccabile, Mix C è ideale per torte, biscotti e muffin. E se non siete esperti di cucina, niente paura. La confezione natalizia viene con ricette super facili da seguire. Un regalo che sa di festa e che renderà la vostra cucina il cuore pulsante del Natale.

Cosa c'è di meglio che un kit da cucina per creare dolci insieme alla famiglia e agli amici? Acquistando il panettone o altri prodotti natalizi di Schär, riceverete in regalo un kit da cucina natalizio che include una formina per biscotti di pan di zenzero, un guanto da forno festivo, una spatola e una frusta. Perfetto per mettere le mani in pasta e creare dolci che faranno sorridere grandi e piccini. Un regalo che trasforma ogni momento in cucina in una piccola magia!

Se il Natale non è Natale senza panettone, Schär ha pensato anche a chi segue una dieta senza glutine. Il Panettone Schär è la scelta perfetta per un dolce natalizio che non fa compromessi sul gusto. Morbido, soffice e ricco di tradizione, è l’ideale per concludere il cenone con un sorriso. E se volete davvero sorprendere, aggiungetelo a una selezione di biscotti e dolcetti Schär per un regalo completo che farà felici tutti, senza esclusioni.

Cosa regalare i calciatori golosi intolleranti al lattosio

E per chi cerca un’idea originale e fresca, Tonitto 1939 ha creato qualcosa di davvero speciale: i Sorbetti della Lanterna. In occasione del Natale 2024, l’azienda ligure ha deciso di unire la passione per il gelato e per il calcio, realizzando due sorbetti dedicati alle due squadre di Genova, il Genoa e la Sampdoria. Ogni sorbetto è confezionato in un packaging sostenibile con i colori delle due squadre, ed è disponibile nei gusti limone (per la Sampdoria) e frutti di bosco (per il Genoa).

Sorbetti della Lanterna di Tonitto 1939

La combinazione tra il gusto della frutta selezionata e l’eccellenza di Tonitto 1939, famosa per la sua ricetta senza latte e derivati, rende questi sorbetti perfetti per un dolce natalizio fresco e originale. Un pensiero perfetto per i tifosi, ma anche per chi vuole gustare un momento di freschezza durante le festività.

I Sorbetti della Lanterna sono più di un semplice dessert: sono un piccolo tributo alla città di Genova e alla passione sportiva, e sicuramente una novità che sorprenderà i vostri amici e parenti. Non è Natale senza un po' di dolcezza… e ora anche un pizzico di calcio.

Regali senza glutine e senza lattosio

Da Nutrifree, arriva una nuova linea da ricorrenza, pensata per rendere ogni morso una delizia, anche per chi deve fare attenzione alla propria dieta. Collaborando con i maestri pasticceri siciliani di Punto Caldo, il brand ha creato una selezione di panettoni e pandori senza glutine e senza lattosio che faranno impazzire anche i più golosi. Dal panettone classico, ricco di uvetta e canditi, al panettone con gocce di cioccolato fondente, passando per quello con albicocca e cioccolato fondente, ogni dolce è una promessa di qualità e bontà. E per chi cerca qualcosa di più raffinato, il panettone con crema di pistacchio, uno dei gusti più pregiati della tradizione siciliana, non può mancare.

Il panettone classico di Nutrifree

Ogni prodotto è pensato per offrire un'esperienza premium, senza compromessi sul gusto. La qualità artigianale e la selezione delle materie prime garantiscono dolci perfetti per ogni occasione festiva, regalando un Natale inclusivo e goloso per tutti. Inoltre, la confezione elegante, che richiama le tradizionali maioliche siciliane, rende questi dolci perfetti anche come regalo, aggiungendo un tocco di classe e raffinatezza sotto l’albero.