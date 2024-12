50 Top Italy 2025: “Hotel Cipriani” di Rio è il miglior ristorante italiano nel mondo

Il Ristorante Hotel Cipriani di Rio de Janeiro, in Brasile (nella foto a fianco del titolo), guidato dallo chef stellato Nello Cassese, è stato eletto come il miglior ristorante italiano nel mondo 2025 da 50 Top Italy, la guida che celebra l'eccellenza della gastronomia italiana sia in Italia che all'estero. Il riconoscimento è stato assegnato durante il "Gran Galà della Cucina Italiana", in scena al Teatro San Babila di Milano, dove sono stati consegnati anche i premi delle altre categorie.

A completare il podio della speciale classifica troviamo “Il Carpaccio” di Parigi, in Francia, guidato dagli chef Oliver Piras e Alessandra Del Favero, e il ristorante “DaNico” di Toronto, in Canada, con al timone Daniele Corona. Al quarto posto si posiziona il ristorante "Da Vittorio Shanghai", in Cina, seguito da due ristoranti statunitensi: "Rezdora" (New York) e "Fiola" (Washington DC). Settimo posto per "Torno Subito" di Singapore, mentre l'ottava posizione è occupata da "Hémicycle" di Parigi, in Francia. Chiudono la Top 10, "Buona Terra" (Singapore) e "Don Alfonso" di Toronto, in Canada.

«Il nostro obiettivo - hanno dichiarato sul palco Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, i tre curatori della guida - è quello di creare una grande comunità della cucina italiana, dentro e fuori dai confini nazionali. Una cucina italiana che è sempre di più punto di riferimento per tutte le tavole del mondo e a qualsiasi latitudine, grazie a tanti straordinari artigiani e grazie all'enorme patrimonio di biodiversità dei nostri prodotti».

50 Top Italy 2025: la classifica dei migliori ristoranti italiani nel mondo

Di seguito, la lista completa dei 50 migliori ristoranti italiani nel mondo:

Ristorante Hotel Cipriani (Rio de Janeiro, Brasile)

Il Carpaccio (Parigi, Francia)

DaNico (Toronto, Canada)

Da Vittorio Shanghai (Shanghai, Cina) Rezdora (New York, Stati Uniti) Fiola (Washington DC, Stati Uniti) Torno Subito (Singapore) Hémicycle (Parigi, Francia) Buona Terra (Singapore) Don Alfonso (Toronto, Canada) Locanda Locatelli (Londra, Regno Unito) Agli Amici Rovinj (Rovinj, Croazia) Acquarello (Monaco di Baviera, Germania) Senzanome (Bruxelles, Belgio) Giando (Hong Kong, Cina) The Oval (New York, Stati Uniti) e Il Ristorante Luca Fantin (Tokyo, Giappone) Tèrra (Copenhagen, Danimarca) Armani Ristorante Tokyo (Tokyo, Giappone) La Table d'Antonio Salvatore (Montecarlo, Principato di Monaco) La Table de Courcelles (Courcelles-sur-Vesle, Francia) Pollini at Ladbroke Hall (Londra, Regno Unito) Caffè Stern (Parigi, Francia) Clara (Bangkok, Thailandia) Masseria (Washington DC, Stati Uniti) Gucci Osteria (Beverly Hills, Stati Uniti) Pasta Amara (Vienna, Austria) Casa Cuomo by Salvatore Cuomo (Giacarta, Indonesia) Art di Daniele Sperindio (Singapore) Oro Bianco (Alicante, Spagna) Luca (Londra, Regno Unito) Pianeta Terra (Amsterdam, Paesi Bassi) Aromi (Praga, Repubblica Ceca) Tosca (Parigi, Francia) Erasmus (Karlsruhe, Germania) Osteria 57 (New York, Stati Uniti) Meta (Lugano, Svizzera) Materia (Anversa, Belgio) I Due Sud (Lugano, Svizzera) Eichhalde (Friburgo, Germania) Eden Kitchen & Bar (Zurigo, Svizzera) Il Bocconcino by Royal Hideaway (Costa Adeje, Spagna) Cioppino's (Vancouver, Canada) La Dispensa (Neuchâtel, Svizzera) La Sosta (Swellendam, Sudafrica) Aroma (Vaassen, Paesi Bassi) The View (Lugano, Svizzera) Antica Pesa (New York, Stati Uniti) Cucina Mutualite (Parigi, Francia) Epiro Nice (Nizza, Francia) Osteria Giulia (Toronto, Canada)

Chi è Nello Cassese, chef del miglior ristorante italiano nel mondo 2025

Ma chi è lo chef che guida il miglior ristorante italiano nel mondo 2025? Nello Cassese, nato a Napoli e cresciuto con il profumo della cucina italiana, è oggi una delle figure più brillanti dell'alta gastronomia. La sua carriera è iniziata in Italia, ma presto il suo talento lo ha portato oltre confine, fino a Londra, dove ha lavorato fianco a fianco con Gordon Ramsay nei suoi ristoranti stellati, come il celebre Claridge's. Qui ha affinato una tecnica rigorosa e una visione moderna della cucina. Successivamente, è stato scelto dallo chef Giancarlo Perbellini a Verona. Dal 2016 dirige il Ristorante Hotel Cipriani del Belmond Copacabana Palace a Rio de Janeiro.

Nello Cassese, chef di Ristorante Hotel Cipriani a Rio de Janeiro

La sua cucina è, in sintesi, un invito a scoprire il meglio della tradizione italiana con uno sguardo fresco e contemporaneo. Nei due percorsi degustazione proposti al Cipriani, lo chef campano intreccia le sue radici culinarie con il suo spirito innovativo. Il menu Signature è un omaggio ai classici come il vitello tonnato e la pizza fritta napoletana, rivisitati con eleganza, mentre l'Innovation-Tradition si spinge oltre, sorprendendo con piatti come l'uovo biologico abbinato a carciofi, Parmigiano stagionato e tartufo. A rendere davvero speciale l'esperienza, però, è l'utilizzo di ingredienti brasiliani, come l'açai e la patata baroa, che lo chef integra con sensibilità alle sue ricette italiane. Non si tratta di una semplice trasposizione dell'Italia in Brasile: Cassese costruisce un dialogo tra due tradizioni, reinterpretandole con intelligenza e gusto. Il risultato? Una cucina che non solo seduce i palati, ma racconta una storia di scambio culturale, facendo del Cipriani di Rio un riferimento gastronomico a livello globale.

50 Top Italy 2025: i premi speciali

Nel corso della serata, sono stati consegnati anche i premi speciali.