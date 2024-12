Cesto enogastronomico fai-da-te? Come renderlo perfetto

Quando si parla di regali di Natale, c’è un grande classico che non passa mai di moda: il cesto enogastronomico. Quest’anno, secondo Coldiretti, questo intramontabile dono sarà il protagonista sotto l’albero per oltre una famiglia su tre! E perché no? Niente dice “ti voglio bene” come un assortimento di delizie italiane selezionate con cura. Se anche voi siete tra quelli che vogliono fare bella figura senza rischiare di regalare l’ennesimo pigiama sbagliato, ecco perché il cesto enogastronomico è il dono perfetto, con qualche dritta per scegliere quello giusto.

Il cesto enogastronomico è un must delle feste

A Natale un regalo gustoso che accontenta tutti i palati

Secondo l’indagine Coldiretti/Ixè, il 34% delle famiglie italiane opterà per un cesto enogastronomico, con una spesa media di 42 euro. Ma cosa rende questo regalo così irresistibile?

Innanzitutto, la versatilità. Il cesto si presta a essere personalizzato in base ai gusti e alle esigenze di chi lo riceve. Che si tratti di un amico buongustaio, del collega con intolleranze alimentari o del parente che ama i prodotti tradizionali, c’è sempre un cesto perfetto per loro.

Le opzioni vanno dai cesti pieni di tipicità locali ai più lussuosi, che includono prodotti di nicchia come il tartufo, l’Aceto Balsamico di Modena DOP o l’olio extravergine d’oliva di qualità.

Tendenze del Natale 2024: dai Sigilli di Campagna Amica all’olio Evo

Quest’anno, il cesto si fa ancora più sofisticato. Tra le tendenze spiccano:

Prodotti a base di olio Evo : l’annata difficile per la produzione di olio italiano non ha fermato la creatività. Panettoni , torroni e persino creme cosmetiche arricchite con olio extravergine sono diventati un “must” nei cesti natalizi.

: l’annata difficile per la produzione di non ha fermato la creatività. , e persino arricchite con sono diventati un “must” nei cesti natalizi. Sigilli di Campagna Amica : questi sono prodotti che raccontano storie di biodiversità , salvati dall’estinzione grazie al lavoro di agricoltori appassionati. Un esempio? Formaggi rari , legumi antichi o conserve di frutta dimenticata.

: questi sono prodotti che raccontano , salvati dall’estinzione grazie al lavoro di agricoltori appassionati. Un esempio? , o Cesti gluten-free o lactose-free: sempre più richiesti per soddisfare le esigenze di chi soffre di intolleranze alimentari. Il regalo diventa inclusivo, ma sempre all’insegna della qualità.

E per i più golosi? Non può mancare il tradizionale cesto dolcissimo, con panettoni artigianali, torrone fatto a mano e creme spalmabili naturali. Il segreto? Scegliere prodotti realizzati con ingredienti 100% italiani.

Mercati di Campagna Amica: il paradiso dei cesti enogastronomici

Se volete fare centro con il vostro regalo, i mercati contadini di Campagna Amica sono il posto giusto. Qui trovate non solo prodotti freschi e genuini, ma anche una miriade di opzioni per personalizzare il vostro cesto.

Vi piacciono i regali eco-friendly? Alcuni mercati offrono centritavola realizzati con fiori e piante vere, una scelta elegante e sostenibile per decorare la tavola di Natale evitando la plastica.

E non dimentichiamo l’atmosfera magica! Il 56% degli italiani quest’anno visiterà almeno un mercatino natalizio, attratti dalla possibilità di acquistare regali unici e sostenibili, mentre si lasciano avvolgere dal profumo delle caldarroste e dalla melodia dei canti di Natale.

Video Cliccabile con PiP Forzato

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

Come creare il cesto perfetto per le feste?

Volete cimentarvi nella creazione di un cesto fai-da-te? Ecco qualche consiglio:

Scegliete un tema : tradizionale, gourmet, vegetariano, o magari ispirato a un territorio specifico.

: tradizionale, gourmet, vegetariano, o magari ispirato a un territorio specifico. Mettete in risalto un prodotto speciale : un olio pregiato, un formaggio raro o una confettura particolare possono fare la differenza.

: un olio pregiato, un formaggio raro o una confettura particolare possono fare la differenza. Aggiungete un tocco personale : una decorazione natalizia, un biglietto scritto a mano o una bottiglia di vino selezionata con cura.

: una decorazione natalizia, un biglietto scritto a mano o una bottiglia di vino selezionata con cura. Non dimenticate la sostenibilità: optate per confezioni eco-friendly e prodotti locali, per un regalo che fa bene anche all’ambiente.

Natale 2024: perché il cesto è più di un semplice regalo

Il cesto enogastronomico non è solo un insieme di prodotti: è un racconto di tradizioni, territori e sapori. È un modo per dire “mi importa di te” con gusto e consapevolezza.

I cesti enogastronomici sono il regalo perfetto, con oltre una famiglia su tre che li sceglie.

In un’epoca in cui i regali rischiano di essere impersonali o superflui, il cesto enogastronomico si distingue perché racchiude il meglio della nostra cultura culinaria, con un occhio di riguardo alla qualità e alla sostenibilità. Quindi, che sia un dono per amici, parenti o colleghi, scegliete il cesto enogastronomico: un regalo che fa felici tutti, dal palato al cuore.