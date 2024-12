Agricoltura, un 2024 di sfide e di successi: ecco tutte le novità dell'anno

Il 2024 è stato un anno importante per l'agricoltura italiana, segnato da sfide complesse ma anche da conquiste significative. Dal ricambio generazionale al sostegno delle produzioni artigianali, passando per un nuovo approccio alla redditività delle imprese agricole, il settore primario ha visto emergere soluzioni concrete per garantire un futuro più sostenibile e innovativo. Al centro di questo cambiamento, il presidente della Commissione Agricoltura, Mirco Carloni, che ha guidato un percorso legislativo che punta a rilanciare il ruolo strategico dell'agricoltura nell'economia e nella società italiana. «Quello che volge al termine è un anno intenso e impegnativo per il settore primario, ma anche ricco di soddisfazioni. Prima tra tutte, con orgoglio posso ricordare l'approvazione della Legge Giovani (n. 36 del 15 marzo 2024), a mia prima firma e che prevede agevolazioni volte a incentivare la permanenza dei giovani nel settore agricolo, con una dotazione finanziaria di oltre 200 milioni di euro».

Agricoltura italiana: un 2024 di svolta e novità

Una legge per i giovani: il futuro dell'agricoltura

L'approvazione della Legge Giovani rappresenta infatti uno dei risultati più significativi del 2024. Un provvedimento che mira a garantire un futuro al settore, affrontando una delle sue problematiche più pressanti: il ricambio generazionale. La legge introduce una serie di agevolazioni per sostenere i giovani imprenditori agricoli, con l'obiettivo di ridurre le barriere economiche e favorire la loro permanenza in un settore strategico per il Paese: «Il Parlamento, con l'approvazione di questa legge, interamente dedicata ai giovani imprenditori agricoli, lancia un chiaro messaggio: l'agricoltura deve tornare a essere un modello di sviluppo e organizzazione sociale con al centro la figura dei giovani - sottolinea Carloni. L'obiettivo è quello di ripensare l'agricoltura, vincendo la sfida della redditività e dell'accesso al credito per garantire dignità economica e prospettive di crescita ai giovani imprenditori agricoli».

Redditività e burocrazia: il decreto agricoltura

Il tema della sostenibilità economica è stato poi un altro pilastro dell'attività legislativa del 2024. Le proteste degli agricoltori all'inizio dell'anno hanno riportato in primo piano la necessità di ridurre la burocrazia, abbassare la pressione fiscale e garantire costi minimi di produzione. La risposta è arrivata con il D.L. agricoltura, che ha introdotto importanti novità per tutelare la redditività delle aziende agricole.

Il presidente della Commissione Agricoltura, Mirco Carloni

«Questo provvedimento ha posto l'attenzione sul grande tema della redditività delle aziende agricole, stabilendo che, nella formazione del prezzo di cessione dei prodotti agricoli, dal fornitore all'acquirente, si tenga conto dei costi di produzione, che le imprese agricole subiscono indipendentemente dalla loro organizzazione produttiva» spiega il presidente della Commissione Agricoltura.

La prima Giornata nazionale dell'Agricoltura

Un momento simbolico del 2024 è stata la celebrazione della prima Giornata nazionale dell'Agricoltura, il 10 novembre, istituita grazie al provvedimento sull'agricoltore custode del territorio. Una giornata che è nata con l'obiettivo di valorizzare il ruolo cruciale dell'agricoltura nella conservazione del paesaggio, delle tradizioni e della cultura locale: «Le zone rurali italiane sono il cuore pulsante di tradizioni secolari, e la cura della terra è un atto di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale del Paese - evidenzia Carloni. Le aziende agricole non solo producono cibo, ma sono anche custodi della biodiversità, del paesaggio e della storia».

Sostegno ai piccoli birrifici artigianali

Tra le novità più apprezzate, soprattutto nel campo delle produzioni artigianali, spicca poi l'emendamento alla legge di bilancio che ha introdotto sconti sulle accise per i piccoli birrifici artigianali, che incentiva le produzioni fino a 60mila ettolitri annui, rendendo strutturale il sostegno economico a partire dal 2025.

Agricoltura: tra le novità anche l'emendamento che ha introdotto sconti sulle accise per i piccoli birrifici artigianali

«L'emendamento, rendendo strutturali nel 2025 gli sconti sulle accise e comprendendo in questo quadro tutti i birrifici artigianali che producano da 10mila a 60mila ettolitri annui di prodotto, ha come obiettivo incentivare le produzioni artigianali».

Carloni: «L'agricoltura è il cuore pulsante del Paese, investiamo sul suo futuro»

Infine, guardando al futuro, il presidente della Commissione Agricoltura rimarca l'importanza di promuovere un modello agricolo basato sull'innovazione, la sostenibilità e la competitività. La transizione generazionale rimane la sfida principale, ma i passi compiuti nel 2024 consentono di affrontare con ottimismo l'anno che verrà. «L'agricoltura è un settore fondamentale per la nostra economia, cultura e società, ma è anche un settore che si trova di fronte a sfide epocali. Per garantire che l'agricoltura continui a essere una risorsa strategica per l'Italia, è urgente favorire il ricambio generazionale, supportando i giovani e promuovendo un'agricoltura sempre più innovativa, sostenibile e competitiva. L'obiettivo dei prossimi mesi - conclude Carloni - sarà, dunque, quello di lavorare per una strategia agricola forte, facendo sempre prevalere il buonsenso a discapito di derive ideologiche di ogni sorta».