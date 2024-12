Confindustria Alberghi, ora è ufficiale: Elisabetta Fabri nuova presidente

Italia a Tavola lo aveva già anticipato, e ora è arrivata l'ufficialità: Elisabetta Fabri, numero uno di Starhotels, è stata nominata presidente di Confindustria Alberghi. L'annuncio è stato dato durante l'assemblea generale, svoltasi mercoledì 4 dicembre a Villa Lubin, sede del Cnel. Accanto alla nomina della Fabri, è stata presentata anche la nuova squadra dei vicepresidenti composta da Antonio Zacchera (vicario), Massimo Caputi, Giancarlo Carriero, Nicola Vladimiro Ciccarelli, Maria Carmela Colaiacovo, Marco Gilardi e Sofia Gioia Vedani.

«Assumere la presidenza di Confindustria Alberghi è per me un grande onore e una responsabilità che accolgo con entusiasmo - ha commentato Elisabetta Fabri, che ha ricevuto il testimone dalla Colaiacovo. Credo fermamente che il comparto dell'ospitalità sia un pilastro strategico per il nostro Paese, un comparto capace di rappresentare il meglio dell'Italia nel mondo attraverso l'eccellenza, l'innovazione e la sostenibilità. Mi impegnerò a lavorare in sinergia con tutti i membri dell'associazione per affrontare le sfide che ci attendono e costruire un futuro di crescita condivisa, in cui il turismo possa continuare a essere un motore di sviluppo economico e culturale».

Gli obiettivi di Elisabetta Fabri, nuova presidente di Confindustria Alberghi

Tra gli obiettivi principali della neopresidente c'è il riconoscimento del ruolo centrale che il turismo e l'ospitalità rivestono nell'economia italiana, non solo per la capacità di generare valore ma anche per la creazione di posti di lavoro. Per questo, per Elisabetta Fabri è fondamentale rafforzare la consapevolezza degli operatori sull'importanza strategica del comparto come motore di sviluppo economico, sociale e culturale. Inoltre, in un mercato in costante trasformazione, la nuova numero di Confindustria Alberghi punta a rispondere a sfide cruciali come l'evoluzione dei profili turistici, la destagionalizzazione e la gestione sostenibile dei flussi. Al centro della sua visione c'è poi anche l'adozione di modelli Esg, indispensabili per una crescita che coniughi innovazione e responsabilità. Non meno importante è l'impatto delle nuove tecnologie: l'intelligenza artificiale, in particolare, sta già ridisegnando dinamiche e strategie dell'intero comparto. Per Fabri, dunque, il futuro del turismo italiano passa da una combinazione di sostenibilità, innovazione e una visione condivisa che sappia valorizzare al meglio il potenziale dell'intero comparto.

Chi è Elisabetta Fabri, nuova presidente di Confindustria Alberghi e patron di Starhotels

Nata a Firenze, Elisabetta Fabri è madre di due gemelli e ha vissuto in città come Roma, Washington e New York, tornando infine a risiedere nella sua città natale. Dopo aver conseguito il diploma all'École Hôtelière de Lausanne e il bachelor in Business Administration alla John Cabot University di Roma, ha intrapreso un percorso formativo e professionale nell'azienda di famiglia, sviluppando una conoscenza approfondita dell'industria dell'ospitalità. Nel 1992 ha fondato Starhotels International, acquisendo a New York l'hotel di lusso The Michelangelo. Dal 2000 ha assunto il ruolo di amministratore delegato e vicepresidente di Starhotels Spa, diventandone presidente nel 2011. Grazie alla sua guida, l'azienda ha intrapreso un processo di internazionalizzazione, con acquisizioni a Parigi e Londra e investimenti significativi nella riqualificazione di strutture alberghiere in Italia. Starhotels si distingue come l'unica catena alberghiera italiana a gestione familiare con una presenza internazionale ininterrotta da oltre trent'anni.

Elisabetta Fabri, la nuova presidente di Confindustria Alberghi

Nel corso della sua carriera, Elisabetta ha ricevuto numerosi premi, tra cui:

La Mela d'Oro della Fondazione Marisa Bellisario (2001) per la promozione dello stile italiano nell'ospitalità.

della Fondazione Marisa Bellisario (2001) per la promozione dello stile italiano nell'ospitalità. Il Premio Excellent (2007 e 2014), quest'ultimo per il progetto ecosostenibile Starhotels E.C.HO.

(2007 e 2014), quest'ultimo per il progetto ecosostenibile Starhotels E.C.HO. Il Premio Ernst & Young Imprenditore dell'Anno (2012), nella categoria Trade & Services, per l'eleganza e l'eccellenza dei suoi alberghi.

(2012), nella categoria Trade & Services, per l'eleganza e l'eccellenza dei suoi alberghi. Il Supreme European Family Business Award (2017), per i risultati di crescita e profitti del 2016.

(2017), per i risultati di crescita e profitti del 2016. Onorificenza di "Cavaliere del lavoro" (2024) dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per essersi distinta come imprenditore.

Oltre alla gestione dell'azienda di famiglia, Fabri ha poi ricoperto ruoli significativi in altre istituzioni:

Eletta socio dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze nel 2014.

nel 2014. Membro del Consiglio di amministrazione di Poste Italiane dal 2014 al 2017.

dal 2014 al 2017. Membro del Consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti dal 2015.

Inoltre, è attiva in diverse associazioni, tra cui Aidda (Associazione imprenditrici e donne dirigenti d'azienda), Ypo (Young presidents' organization) e Aidaf (Associazione italiana aziende familiari).

Cosa sapere su Starhotels, gruppo di cui Fabri è presidente

Starhotels, primo gruppo privato alberghiero italiano per fatturato, è leader nei segmenti upscale e upper-upscale & luxury, con 30 hotel situati nel cuore delle migliori destinazioni italiane oltre a Londra, Parigi e New York, per un totale di oltre 4.200 camere, e si propone come sinonimo dell'eccellenza dell'ospitalità italiana, offrendo un servizio impeccabile capace di anticipare e superare i desideri e le aspettative dei propri ospiti. Gli Starhotels Collezione - icone di stile nel cuore delle più belle destinazioni del mondo (Firenze, Londra, Milano, New York, Parigi, Roma, Saturnia, Siena, Trieste, Venezia e Vicenza) - si distinguono per la loro posizione strategica, il design ricercato degli ambienti e un servizio personalizzato. Gli Starhotels Premium, invece, situati nel cuore delle più belle città italiane a Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Parma, Roma, Saronno e Torino, si distinguono per lo stile contemporaneo, perfetta sintesi di eleganza e comfort, e da un servizio eccellente e accogliente capace di trasmettere un intangibile senso di familiarità e benessere al cliente. Il gruppo, ricordiamo, ha una forte presenza femminile (il 55% del personale è composto da donne).