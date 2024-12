Ambrogini d'Oro 2024: premiati anche Le Soste e Fondazione McDonald's

Sabato 7 dicembre, al Teatro Dal Verme, è andata in scena la tradizionale cerimonia degli Ambrogini d’Oro, l’onorificenza civica di Milano che premia personalità e istituzioni meritevoli per il loro contributo sociale, culturale e civile. Una giornata importante che ha anticipato l'appuntamento con la Prima alla Scala e che ha visto protagonisti anche alcuni nomi legati al settore food e alla cultura gastronomica meneghina. Sono stati ben 41 i premiati con questo prestigioso riconoscimento. Oltre a figure storiche e sociali, anche il mondo della gastronomia è stato protagonista con premi assegnati a realtà e persone emblematiche. In particolare, sono state premiate Associazione Le Soste e la Fondazione McDonald’s, che hanno saputo unire socialità e cultura nel contesto milanese.

Lo chef Davide Oldani, presidente del Le Soste, premiate con l'Ambrogino d'oro 2024

Ambrogini d’Oro, premiate Le Soste e il gusto milanese

L’Associazione Le Soste, rappresentata dallo chef Davide Oldani, è una realtà fondamentale nella valorizzazione della cucina italiana e del settore gastronomico. Il suo contributo è una testimonianza di come la tradizione culinaria possa sposarsi con innovazione, alta qualità e responsabilità sociale. Ricevere l'Ambrogino d'Oro è un riconoscimento che rafforza il valore e il prestigio di questa associazione e dei suoi professionisti.

«Orgoglioso di questo premio che celebra la cultura, la tradizione e la generosità, oltre all’amore per il buon cibo» ha affermato Oldani durante la cerimonia.

Ambrogini d’Oro, premiata la Fondazione McDonald's

Anche la Fondazione McDonald’s, rappresentata da Giorgia Favaro, è stata insignita di un attestato per il suo impegno sociale. La fondazione è un simbolo della responsabilità civica legata al mondo del food e della ristorazione. Attraverso progetti e iniziative, McDonald's supporta famiglie e comunità, portando benessere e inclusività nel territorio milanese.

«Oggi per Milano è una grande giornata, anche per l'assegnazione delle benemerenze civiche (Ambrogini) che quest'anno premiano due istituzioni a noi molto vicine: l'Associazione Le Soste e la Fondazione McDonald's – ha commentato Lino Enrico Stoppani, presedente della Fipe-Federazione pubblici esercizi - Orgoglioso anch'io di questo attestato, che certifica il valore civile, sociale e umano dei premiati. Condivido le motivazioni del premio e rinnovo complimenti a nome di tutti al presidente delle Soste Davide Oldani e all'amministratore delegato di McDonald's Giorgia Favaro, che hanno ritirato i riconoscimenti».

Lino Enrico Stoppani, presedente della Fipe

Ambrogini d’Oro, altri premiati del food

Oltre a loro, la cerimonia ha evidenziato altre associazioni e iniziative significative legate alla cultura alimentare e alla filantropia sociale. I progetti culinari premiati sono espressione di un impegno a livello sociale, ma anche culturale, nell'ambito del cibo come simbolo di integrazione e sostenibilità.

Un’altra realtà che ha ricevuto l'attestato è la Cooperativa Sociale Bee.4 Altre Menti, impegnata nella diffusione di modelli alternativi di produzione alimentare sostenibile e inclusiva. L'approccio innovativo, unito alla responsabilità sociale, rappresenta un esempio virtuoso di come la ristorazione e la sostenibilità possano camminare insieme.

Premiata anche Beteavòn, che in ebraico significa "Buon Appetito", la prima cucina sociale kosher in Italia. La sua missione è offrire pasti gratuiti a persone in difficoltà, indipendentemente da genere o religione, seguendo le tradizioni alimentari ebraiche.

Ambrogini d’Oro, Beppe Sala: Milano come modello

Durante la cerimonia, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha sottolineato come questa giornata non sia solo una celebrazione, ma un momento per riflettere sul ruolo della città nella modernità e nell'inclusione sociale: «I tempi non sono semplici, ma Milano deve continuare ad essere non solo la locomotiva economica del Paese ma anche un modello di collaborazione, inclusività e di scelte innovative per risolvere le sfide della modernità»

Questo messaggio ha risuonato come un invito a tutti i presenti: continuare a creare sinergie, a valorizzare le eccellenze come il settore gastronomico e a sviluppare progetti sostenibili per la comunità.

I premiati all'Ambrogini d’Oro 2024

Ecco l'elenco completo dei vincitori dell'Ambrogino d'Oro 2024:

Grande Medaglia d'Oro

Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI)

Attestato alla Memoria

Piccoli Martiri di Gorla e genitori

Medaglia d'Oro alla Memoria

Cremascoli Luigi

Guaineri Roberta

Malafarina Antonio Giuseppe

Pastorini Pietro

Medaglia d'Oro

Bombaci Gianni

Casile Francesco

Cenati Roberto

Di Rosa Giovanna

Donadio Mario

Gilardelli Sandra

Gorla Anna Lorenza

Lodigiani Emilia

Madella Noja Antonia

Manzoni Ulla Alba

Piscozzo Milena

Sala Stefano

Shevchenko Andriy

Tambasco Francesco

Tavassi Marina

Attestati

Associazione Acacia Amici Arte Contemporanea Italiana

Associazione LE SOSTE

Associazione Libertà e Giustizia

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Sezione di Milano ODV-ETS

Associazione Pubblica Assistenza Milanese ODV ETS

Associazione Puntozero APS ETS

Centro Regionale Trapianti del Policlinico di Milano

Cherchi Andrea

Cooperativa Sociale Bee.4 altre menti

Cooperativa Sociale Pandora

Cucina Beteavon

Filarmonica della Scala

Fondazione Alessandro Maria Zancan Onlus

Fondazione BagatÝ Valsecchi Onlus

Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia ETS

Libraccio

Noseda Gianandrea

Organismo di Composizione della Crisi (costituito presso Ordine Avvocati Milano)

St. Ambroeus FC

Tagliavini Roberta

Milano: Un Futuro di Sostenibilità e Buona Tavola

Con l'assegnazione di questi ambiti riconoscimenti, il settore food esce ulteriormente rafforzato, grazie a figure come Davide Oldani, il supporto di McDonald’s e altre realtà associative che trasformano il cibo in uno strumento di cultura, tradizione e impegno sociale.

Milano, con la sua capacità di integrare innovazione e tradizione, continua a dimostrare come un approccio attento e collettivo al mondo gastronomico possa generare effetti positivi non solo sulla comunità locale, ma anche sull'immagine internazionale della città.

La giornata degli Ambrogini D’Oro non è solo celebrazione, ma anche un segnale di speranza. Con figure come quelle premiate sabato al Teatro Dal Verme, il messaggio è chiaro: innovazione, responsabilità sociale, cultura e tradizione si uniscono per costruire un futuro sostenibile e inclusivo.

Milano guarda avanti, e lo fa attraverso il cibo, la cultura e l'impegno sociale.