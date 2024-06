Gastronomie, l'asporto diventa un'esperienza gourmet: 7 indirizzi da non perdere

Diciamolo subito: le gastronomie in Italia sono troppo spesso sottovalutate. O meglio, non hanno il riconoscimento che meriterebbero. Eppure parlano di storia, di tradizione, di territorio. Danno spazio e mercato a piccoli produttori che, altrimenti, difficilmente riuscirebbero ad arrivare nel cuore delle città, dove spesso sono ospitate. In Italia le gastronomie assai raramente si limitano alla distribuzione veloce di pasti pensati per l'asporto, adatti a chi cerca qualcosa di sfizioso per una giornata particolare e, soprattutto, a chi cerca qualcosa di pronto in una frenetica giornata di lavoro. Spesso e volentieri nelle gastronomie troviamo sì piatti pronti, ma anche salumi penzolanti e formaggi strategicamente tagliati a metà che inebriano il locale con i loro profumi e i loro colori. Alle gastronomie però, non riconosciamo sempre la dignità culinaria che meritano. Per dire, le classifiche sono pochissime. Ci abbiamo provato con questo elenco di sette indirizzi da provare quando vi prende lo sfizio, e per qualche motivo non potete cucinare.

Gastronomie, i sette indirizzi da non perdere

Peck, una Milano autentica a due passi dal Duomo

Se pensi a un'eccellenza nel mondo delle gastronomie Peck non può non essere il primo indirizzo che ti salta alla mente. Se non altro per la sua ultracentenaria storia.Non solo i piatti pronti, panini gourmet, paste fresche e antipasti. Qui si trovano i marchi e i prodotti più prestigiosi, piccole realtà di nicchia, le primizie, e la cucina dello chef stellato Matteo Vigotti. Dall'apertura domenicale al servizio brunch, dall'orario prolungato al pranzo a domicilio per le feste, al gelato artigianale su stecco lanciato all'inizio dell'estate.

La gastronomia Peck di Milano

Nel tempio gastronomico di via Spadari 9, Milano, a 150 metri dal Duomo, negli ultimi tempi l'obiettivo dichiarato è quello di riportare al centro dell'esperienza proprio il cliente, con le sue esigenze, che si tratti del milanese che da decenni si aggira tra gli scaffali di Peck in cerca di qualche etichetta di prestigio, del turista straniero con ambizioni gourmet o del semplice curioso con qualche euro a disposizione da “investire” in cibo di qualità. Perché una cosa è certa, l'insegna fondata nel 1883, gestita negli ultimi decenni dalla famiglia Stoppani e dal 2013 di proprietà della famiglia Marzotto, con il cavalier Pietro e suo figlio Leone, da oltre un secolo è un punto di riferimento per chi cerca l'eccellenza enogastronomica in città.

Peck | Via Spadari, 9 - 20123 Milano | Tel 02 802 3161

Gastronomia Bonardi, il ritrovo della Milano di un tempo

La tappa fissa domenicale della maggior parte dei milanesi che vogliono concedersi un pranzo coi fiocchi al tavolo di casa propria, senza infilarsi in qualche ristorante. La Gastronomia Bonardi rappresenta la Milano di un tempo, quella Milano che parla ancora il dialetto e sceglie di non acquistare la gran parte della merce nei supermercati della zona.

Il team della gastronomia Bonardi a Milano

Aperta nel 1973 con l'intento di offrire specialità della cucina lombarda e piemontese, la Gastronomia di Bonardi Piero è la più famosa di Milano per la paella, preparata ogni domenica mattina e considerata la migliore della città. Il venerdì è il giorno dove trovare un ampio assortimento di pesce fresco. Per gli amanti del vino “artigianale” sono 300 le etichette di vini biodinamici e biologici.

Gastronomia di Bonardi Piero | Viale Umbria 27, 20135 Milano | Tel 02 551 6787

Baudracco: a Torino, dalla pasta ai salumi

Una vera e propria gastronomia da applausi con la fissa per la qualità e un menu che cambia a ritmo vorticoso spaziando dalla pasta fresca alle preparazioni a base di carne come il prosciutto cotto a marchio proprio, dalle acciughe al verde sino ai dolci della tradizione. Imperdibili, letteralmente, gli agnolotti agli arrosti, così come i tortelli di magro.

La gastronomia Baudracco di Torino

Ben fatti anche le paste fresche della tradizione piemontese come i tajarin, le tagliatelle e le pappardelle all'uovo. Completano la proposta di cibo d'asporto i salumi, i tanti e ottimi formaggi, i vini e le birre. Per trovarla basta fare un salto nella zona della stazione di Porta Nuova a Torino.

Baudracco Gastronomia | C.so Vittorio Emanuele II 62 - 10121 Torino | Tel 011 562 8203

Karl Bernardi: a Brunico il meglio della tradizione altoatesina

Situato proprio nel centro di Brunico (Bz), la Gastronomia Karl Bernardi offre i migliori prodotti di salumeria altoatesini, carne e salumi prodotti artigianalmente nella propria macelleria, le famose conserve e una selezione di vini e liquori di alta qualità. Qui è spesso possibile incontrare Karl Bernardi in persona, che vi racconterà la storia di ogni prodotto.

Il team della gastronomia Karl Bernardi

E se contiamo i piatti di Bernardi che hanno conquistato l'ammirazione dei buongustai locali non la finiamo più: goulash artigianali, sia classici che di manzo o di cervo, wurstel al naturale e un condimento a base di erbe e spezie che si tramanda da generazioni. Molte specialità sudtirolesi sono disponibili anche nella nuova enoteca, oppure nei negozi più forniti grazie a una linea di barattoli distribuiti in tutta Italia.

Karl Bernardi | Stadtgasse 36 - 39031 Brunico (Bz) | Tel 0474 555 472

Paolo Atti & Figli, 150 anni di storia a Bologna

Si respira la storia della cucina emiliana in questa bottega che vanta oltre 150 anni di storia. Paolo Atti & Figli è una gastronomia che è nata e cresciuta come panificio di successo (è arrivata a 13 negozi e persino un pastificio), che dal secondo dopoguerra ha messo radici nel negozio di via delle Caprarie, dove al pane e alla pasta affianca una ricchissima proposta di ricette bolognesi e emiliane, anche se a prezzi non proprio competitivi.

La gastronomia Paolo Atti & Figli di Bologna

Tortellini, paste ripiene, specialità rare e rosticceria in un negozio di grande atmosfera. L'insegna ha mantenuto inalterati gli spazi e la filosofia di produzione di tutti i punti vendita, custodendo la sua storicità e tramandando le sue conoscenze in una famiglia giunta oggi alla quinta generazione con i fratelli Paolo e Francesco Bonaga.

Paolo Atti & Figli | Via Caprarie 7 - 40124 Bologna | Tel 051-220425

La Tradizione, uno scrigno di cose buone a Roma

A due passi dai Musei Vaticani, e per questo passaggio obbligato per i gourmet in visita alla capitale, La Tradizione è uno scrigno di cose buone che da oltre 40 anni delizia i romani con una selezione monstre di formaggi (oltre 400 referenze italiane e straniere), salumi, dolci, pane casereccio e curatissimi piatti di gastronomia.

La Tradizione, gastronomia a Roma

Da non perdere anche i salumi, fra cui jamon e chorizo di Bellota, prosciutto di maiale nero dei Nebrodi, prosciutto di Cinta Senese… Ancora sul bancone: sottoli, pasta artigianale, oli extravergine e numerose altre ghiottonerie. A pochi passi di distanza sorge il bistrot, che porta il nome di Secondo Tradizione.

La Tradizione | Via Cipro 8/E - 00136 Roma | Tel 06 3972 0349

Gastronomia Arfè , le meraviglie della gastronomia di Napoli

La famiglia Arfè, originaria degli antichi quartieri spagnoli di Napoli, dedica fin dal 1870 la sua passione al commercio, trattando generi alimentari di largo consumo, legati al momento economico di quel tempo, come legumi, salsa, oli e affini. Nel 1900 la nascita del primo negozio in vico Tiratoio 4 dà il via alla storia commerciale della famiglia Arfè, che prende la svolta decisiva nel Dopoguerra, quando viene aperto l'attuale gastronomia nel quartiere Chiaia, precisamente in via Giacomo Piscicelli 37.

La gastronomia Arfè di Napoli

A guidare l'azienda di famiglia dal 1972 è Antonio, che rappresenta la terza generazione degli Arfè dietro ai fornelli e al bancone, con risultati sempre ottimi. In questo indirizzo si trovano infatti molte delle meraviglie della gastronomia napoletana, anche consegnate a domicilio. Fritti asciutti e ben eseguiti, sfoglie di melanzane, formaggi e salumi scelti con cura.

Gastronomia Arfè | Via Giacomo Piscicelli, 37 - 80121 Napoli | Tel 081 669153