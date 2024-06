MN Recycle Box: packaging rivoluzionario, 100% riciclato e made in Italy

In un momento veramente importante dove, su scala mondiale, si parla di ecosostenibilità e dove, a livello ambientale, è sempre più rilevante l'utilizzo nella quotidianità di prodotti riciclati e riciclabili, arriva in anteprima assoluta un nuovo modo di reinterpretare il "packaging". Un'idea forte, nuova, d'impatto, che non passa inosservata, nata dalla genialità di Mario Niccolai, classe 1976, imprenditore toscano nel tessile a Prato da generazioni, che, esattamente un anno fa, inizia ad elaborare questo suo nuovo concetto e che, in questa estate 2024, vede il suo lancio e debutto ufficiale. Un'idea diversa, prima in Italia, che ha potuto prendere forma anche grazie alla stretta collaborazione con un'altra azienda storica di Prato, con cui Mario lavora da anni nei vari settori delle sue attività, e che ha abbracciato in pieno questo progetto "green".

Mario Niccolai lancia la MN Recycle Box

Dopo l'idea iniziale partita nel 2023, arriva agli inizi del 2024 il concreto, il risultato finale, frutto di un anno di ricerca, studio, prototipi e test, dando vita ad un packaging rivoluzionario, moderno, innovativo, leggero, ma allo stesso tempo sicuro e molto resistente, studiato per soddisfare ogni tipologia di cliente. Nasce così la "MN Recycle Box", non una semplice scatola riciclata e riciclabile, ma un vero e proprio oggetto "lifestyle" personalizzabile, sia nella forma che nelle dimensioni, con slogan e logo per soddisfare i desideri e le esigenze della clientela italiana e internazionale, privati ed aziende. Niccolai parte dal concetto che la box può essere utilizzata in più settori e, quindi, inizia a dare vita a più prototipi: dalla box chiusa per il campo del "fashion style" (scarpe, cachemire o abbigliamento etico ed ecosostenibile fatto con fibre rigenerate e rigenerabile), alle box per il comparto enogastronomico per olio, aceto, vino o prodotti tipici italiani.

Il packaging del futuro? L'MN Recycle Box di Mario Niccolai

"Tutto si può realizzare" è il motto dell'imprenditore che, oltre a lanciarsi in questa nuova sfida, è orgoglioso e fiero di essere il primissimo in Italia ad aver brevettato e dato vita a questa novità assoluta che spazia, appunto, in vari comparti del Made in Italy. Una novità italiana che punta al mercato interno e al mercato mondiale, per l'originalità della sua composizione: le fibre di cui è composta ogni singola scatola sono al 100% derivanti da recupero tessile, ossia materiali le cui origini sono derivate dal "pre-consumo", ovvero tessuti, ovatte, feltri, ritagli e/o parti non idonee o difettose che vengono recuperate, poi sfilacciate attraverso impianti idonei e, dopo aver raggiunto l'ottimale consistenza, sono pronti al riutilizzo che dal "post-consumo", ovvero, la fonte principale sono gli articoli finali prodotti con i tessuti stessi, quali maglie, pantaloni, balle in juta, camicie, nonché materassi, oppure altro sempre inerente al manifatturiero, ma sempre derivante dalla filiera di recupero.

Niccolai ci tiene a spiegare e precisare che tutta la lavorazione avviene con particolari procedimenti e con appositi impianti, rendendo ai vari articoli un'omogeneità da poter essere reintrodotta nella filiera di produzione, ma soprattutto, cosa importantissima, che dalle materie prime ai passaggi di lavorazione fino al risultato finale sono 100% made in Italy.

L'MN Recycle Box di Mario Niccolai

Il prodotto finale, quindi, è completamente naturale; durante la produzione non vengono aggiunti solventi, colle o coloranti, ed è 100% riciclato e al 100% riciclabile. Da un primissimo lancio social sulla piattaforma Instagram, dove ha riscosso curiosità e un forte impatto visivo, saranno molte le novità nei prossimi mesi, poiché l'imprenditore toscano punta ad un official website con e-commerce ed al lancio di nuovi prodotti da affiancare alle box. Il messaggio di Mario Niccolai è ben preciso: "Con questa idea puoi essere alla moda e seguire i principi della sostenibilità allo stesso tempo", ma soprattutto, "Ricicla il presente, salva il futuro."