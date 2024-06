Ecco i migliori oli d'Italia del 2024: tutti i premiati di Maestrod'olio

L'edizione 2024 del concorso Maestrod'Olio, la rassegna olearia nazionale che celebra le migliori produzioni Evo italiane, si è conclusa con un grande successo. Il concorso è a cura dell'Accademia Meastrod'Olio che, da oltre 20 anni, promuove l'olio extravergine artigianale italiano attraverso l'organizzazione di eventi, corsi di specializzazione dedicati al pubblico, agli addetti di settore e a tutti gli appassionati.

Maestrod'olio, Toscana leader

163 aziende sono state premiate con le Corone Maestrod'Olio, un riconoscimento assegnato ai produttori che si sono distinti per la qualità dei loro extravergine nell'ultima annata olearia. Tra le regioni più premiate la Toscana (10 aziende), seguita da Sicilia e Umbria (6 aziende ciascuna), Calabria e Puglia (5 aziende ciascuna) e Campania e Sardegna (4 aziende ciascuna). 20 aziende invece hanno ricevuto le Gemme Maestrod'Olio, un premio riservato alle eccellenze emergenti del panorama olivicolo italiano. Anche in questo caso la Toscana si posiziona al primo posto con 8 aziende premiate, seguita da Puglia e Umbria (3 aziende ciascuna), Marche (2 aziende) e Abruzzo, Calabria, Campania, Molise e Sicilia (1 azienda ciascuna).

Maestrod'olio, tra premi e consulenze internazionali

La premiazione si svolgerà a Lucca l'8 luglio presso l'Antico Caffè delle Mura, nell'ambito di Extralucca Summer Edition 2024, la manifestazione che celebra gli oli Evo italiani d'eccellenza. Fausto Borella, presidente dell'Accademia Maestrod'Olio, ha sottolineato: «Con grande orgoglio tengo a evidenziare non solo le aziende premiate, ma tutte quelle che con grande merito sono entrate in questa edizione. Il Concorso si pone come punto di riferimento per tutti gli appassionati e gli intenditori, nonché per tutti i neofiti desiderosi di saperne di più sul magnifico mondo dell'extravergine. Anche e soprattutto in questo momento c'è bisogno di sostenere l'olio italiano, artigianale e di qualità».

Fausto Borella e il suo team

L'Accademia Maestrod'Olio, oltre al concorso, offre alle aziende anche servizi di consulenza agronomica e di avviamento alla commercializzazione in Italia e all'estero. Continua infatti la consulenza professionale alla Famiglia Reale di Ras Al Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti, dove lo Sceicco Saudd bin Saqr al-Qasimi ha investito Borella e il suo team del compito di seguire la produzione delle circa 3.000 piante di olivo e dell'intera produzione agricola del Paese. Un impegno concreto a sostegno del settore olivicolo italiano e della sua eccellenza nel mondo.

Aziende premiate Corone Maestrod'olio

Marina Palusci (Abruzzo)

Tommaso Masciantonio (Abruzzo)

Sorelle Garzo (Calabria)

Fratelli Renzo (calabria)

Dinando Tradizione e Innovazione (Calabria)

Torchia (Calabria)

Olearia San Giorgio (Calabria)

Ambrosio (Campania)

Frantoio Romano (Campania)

Frantoio Torretta (Campania)

Paola Orsini (Lazio)

Alfredo Cetrone (Lazio)

SilviSabinaSapori (Lazio)

Olive Gregori (Marche)

Marina Colonna (Molise)

Lamantea (Puglia)

Maselli (Puglia)

Galantino (Puglia)

Amore Coltivato (Puglia)

Olio De Carlo (Puglia)

Il Giglio Agriturismo (Sardegna)

Agricola Rovelli (Sardegna)

Accademia Olearia (Sardegna)

Masoni Becciu (Sardegna)

Evo Sicily (Sicilia)

Agrestis (Sicilia)

Sikulus (Sicilia)

Sciabacco (Sicilia)

Frantoi Cutrera (Sicilia)

Feudo Disisa (Sicilia)

Pruneti (Toscana)

Leo Verde Tenuta di Montelattaia (Toscana)

Podere Ricavo (Toscana)

Fèlsina (Toscana)

Fubbiano (Toscana)

Il Borro (Toscana)

Frescobaldi (Toscana)

L'altro Sapore (Toscana)

Scovaventi (Toscana)

Querciamatta (Toscana)

Frantoio Ciarletti (Umbria)

Decimi (Umbria)

Marfuga (Umbria)

Frantoio Filippi (Umbria)

CM Centumbrie (Umbria)

Agraria Mannelli (Umbria)

Aziende premiate Gemme Maestrod'olio