Stop alla mancia: negli Usa è iniziata la “guerra” contro i fast food

Stop alle mance nei fast food: un uomo del Michigan, Robert Calver, infatti ha fatto esplodere un vero e proprio caso sui social con un video su TikTok diventato virale con oltre 1,5 milioni di visualizzazioni. Nello spezzone, Calver critica apertamente la pratica della "mancia facoltativa" nei fast food, scatenando un acceso dibattito sul tema spinoso delle gratuità. Da una parte, c'è chi le considera un dovere verso i lavoratori del comparto, dall'altra chi le vede come un esborso eccessivo, soprattutto in un contesto come quello dei fast food.

Fast food e mance: Calver scatena il dibattito su TikTok

La campagna di Calver ha trovato terreno fertile negli Stati Uniti, dove la mancia è spesso vista come un'obbligazione non scritta, quasi una tassa aggiuntiva sul conto. La ragione principale di questa consuetudine è la disparità salariale dei camerieri, che spesso ricevono un salario minimo e basano gran parte del loro reddito proprio sulle mance.

Ma l'aumento costante dei prezzi nei ristoranti, soprattutto nelle grandi città, ha portato molti clienti a ribellarsi alle mance elevate, spesso suggerite al 20-25% del conto. L'introduzione del pagamento elettronico, con le sue opzioni preimpostate per la mancia, ha ulteriormente fomentato il malcontento, alimentando la percezione che le mance siano ormai diventate obbligatorie e non più una libera scelta.

Come funziona la mancia negli Stati Uniti?

Negli Stati Uniti, la mancia è considerata una forma di cortesia e gratitudine per il servizio ricevuto. L'ammontare della mancia varia a seconda del tipo di servizio e del livello del ristorante, ma in generale si aggira tra il 15% e il 20% del conto. Alcune linee guida per orientarsi: