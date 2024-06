Cala Moresca: apre Enigma, il nuovo ristorante tra tradizione e innovazione

Cala Moresca, il rinomato hotel di Bacoli (Na) con vista sul Vesuvio di proprietà di Roberto Laringe e Alfredo Gisonno, amplia la sua offerta gastronomica con l'apertura del nuovo ristorante "Enigma". Un ambiente esclusivo e raffinato, che si colloca a metà strada tra la ristorazione tradizionale legata agli eventi e quella gourmet del pluripremiato Caracol. Alla guida del ristorante, lo chef Antonio Prota, 35 anni, originario di San Giovanni a Teduccio e con alle spalle una lunga esperienza in prestigiosi ristoranti stellati in Italia e all'estero.

La vista dal Cala Moresca di Bacoli (Na)

Com'è il menu del nuovo ristorante Enigma del Cala Moresca?

Il menu di Enigma è un viaggio sensoriale attraverso i sapori del Mediterraneo. Tra i piatti da non perdere, la triglia con yogurt di bufala, peperoncini verdi e ciliegie, le eliche con sedano, gambero rosso e polvere di olive nere, la pescatrice con pesto di fagiolini, spuma di rapa rossa, estratto di scarola e misticanza e la mousse di yogurt, cioccolato bianco con cuore di pesca e crema alla caramella "Rossana". «La mia cucina - spiega chef Prota - è mediterranea, tradizionale, parla del nostro territorio, con piccole rivisitazioni. Un ritorno alla semplicità e ai sapori autentici, che si amalgamano con le tecniche di lavorazione innovative».

Alfredo Gisonno, Antonio Prota e Roberto Laringe
Eliche con sedano, gambero rosso e polvere di olive nere
Triglia con yogurt di bufala, peperoncini verdi e ciliegie, eliche con sedano, gambero rosso e polvere di olive nere
Mousse di yogurt ,cioccolato bianco con cuore di pesca con crema alla caramella "Rossana"

L'apertura di Enigma è l'occasione per Cala Moresca di svelare il suo nuovo look. Un restyling completo che ha interessato l'intero resort, con particolare attenzione agli spazi comuni e alle camere. «La nostra è una cucina innovativa - commenta Gisonno - che guarda sì alla tradizione partenopea, ma viene rielaborata ogni giorno grazie all’inventiva del nostro chef. Il food è il nostro fiore all’occhiello, che coniughiamo con la straordinaria bellezza del paesaggio che ci circonda e un ambiente giovane e versatile, che esalta il valore dell’accoglienza».

Ristorante Enigma (Cala Moresca Resort)

Via Faro 44 - 80070 Bacoli (Na)

Tel 0815235595