Estate 2024: ecco come evitare le truffe online quando si prenota la vacanza

L'estate 2024 è entrata nel vivo e con l'aumento esponenziale delle prenotazioni di vacanze online, cresce il rischio di incappare in truffe ben orchestrate da parte di malintenzionati che sfruttano la frenesia e l'euforia del periodo per trarre profitto da ignari utenti. Per questo motivo, il portale di affitti brevi Airbnb e la Polizia di Stato, hanno stilato un vero e proprio vademecum anti truffa con obiettivo di tutelare i consumatori e garantire un'estate sicura a tutti coloro che desiderano pianificare le proprie vacanze online. L'iniziativa, che vede come testimonial d'eccezione Marco Camisani Calzolari (esperto di comunicazione e divulgatore scientifico italiano), già collaboratore della Polizia di Stato sul tema delle truffe online, si pone come un vero e proprio monito per le nuove generazioni, i cosiddetti Gen Z e Millennial, che, a dispetto della loro dimestichezza con il digitale, risultano essere le categorie maggiormente vulnerabili a questo tipo di raggiri.

Come difendersi dalle truffe online quando si prenota la vacanza

Le nuove generazioni a maggior rischio truffe online: perché?

I giovani, nativi digitali, sono più abituati a fare acquisti online e a interagire sui social media, canali spesso utilizzati dai truffatori per diffondere contenuti ingannevoli e adescare le loro vittime. Inoltre, spesso tendono a sottovalutare i rischi associati alla navigazione in rete, dimostrandosi meno attente alle misure di sicurezza da adottare e più inclini a cedere alle lusinghe di offerte allettanti, anche se apparentemente troppo belle per essere vere.

I numeri parlano chiaro:

In Italia: 1 italiano su 5 ha subito una truffa online (Consumerismo). Tra i 25 e i 34 anni, la percentuale sale al 33,1% (1 giovane su 3!).

Nel Regno Unito: I giovani tra i 18 e i 34 anni sono i più colpiti dalle truffe. Oltre un terzo (34%) non saprebbe a chi chiedere aiuto in caso di raggiro.

Altri dati: Nel mondo, quasi un terzo degli utenti tra i 18 e i 34 anni è disposto a pagare le vacanze con bonifico bancario (un metodo di pagamento insicuro). In Francia, quasi un quarto degli utenti prenota le vacanze sui social network, un terreno fertile per le truffe.



Perché i giovani sono più a rischio?

Diverse caratteristiche li rendono più vulnerabili:

Minor attenzione alla sicurezza online: Tendono a sottovalutare i rischi e a navigare con meno cautela.

Tendono a sottovalutare i rischi e a navigare con meno cautela. Maggior propensione agli acquisti d'impulso: In cerca di sconti, cedono più facilmente alle offerte allettanti, anche se sospette.

In cerca di sconti, cedono più facilmente alle offerte allettanti, anche se sospette. Accordi al di fuori delle piattaforme ufficiali: Per risparmiare, si accordano con host privati, perdendo le tutele offerte dalle piattaforme.

Per risparmiare, si accordano con host privati, perdendo le tutele offerte dalle piattaforme. Uso frequente dei social media: I social, con la loro natura informale, li espongono maggiormente a contenuti ingannevoli e a truffatori.

Come difendersi dalle truffe online durante la prenotazione delle vacanze?

Per scongiurare il pericolo di cadere vittima di truffe online durante la prenotazione delle proprie vacanze, Airbnb e la Polizia di Stato invitano gli utenti a seguire alcuni semplici consigli:

Verificare sempre l'indirizzo del sito web: assicuratevi di prenotare esclusivamente attraverso piattaforme ufficiali come Airbnb. Diffidate di link sconosciuti ricevuti via email o sui social media, che potrebbero indirizzare verso siti web fasulli creati ad arte per carpire dati personali e informazioni sensibili. Prestare attenzione alle offerte troppo convenienti: se un'offerta per un soggiorno o un'esperienza sembra troppo vantaggiosa per essere reale, è molto probabile che si tratti di una truffa. I truffatori spesso sfruttano l'avidità degli utenti proponendo prezzi concorrenziali fuori mercato per indurli a compiere scelte impulsive senza effettuare le necessarie verifiche. Non utilizzare mai il bonifico bancario come metodo di pagamento: Airbnb non accetta pagamenti tramite bonifico bancario. Per tutte le transazioni relative alle prenotazioni, è consigliabile utilizzare esclusivamente carte di credito o altri metodi di pagamento tracciabili e garantiti. Effettuare prenotazioni, pagamenti e comunicazioni esclusivamente sulla piattaforma: Airbnb sconsiglia vivamente di concludere accordi di pagamento o di altro tipo al di fuori del proprio sito web o della sua app ufficiale. In questo modo, infatti, gli utenti perdono la tutela garantita dalla piattaforma e si espongono a maggiori rischi. Controllare attentamente le recensioni: prima di prenotare un alloggio o un'esperienza, è fondamentale leggere le recensioni lasciate dagli altri utenti. Le recensioni offrono una preziosa panoramica sulla qualità del servizio offerto, sull'affidabilità dell'host e su eventuali criticità riscontrate da altri viaggiatori. Comunicare con l'host: prima del vostro viaggio, è consigliabile contattare l'host per concordare i dettagli del vostro arrivo e per qualsiasi altra necessità. In caso di mancata risposta o di dubbi sulla genuinità dell'host, non esitate a contattare il servizio clienti di Airbnb. Segnalare qualsiasi dubbio o anomalia: se avete dubbi su un annuncio, un host o una transazione, segnalateli immediatamente ad Airbnb. La piattaforma dispone di un team dedicato al monitoraggio e alla risoluzione di eventuali criticità, al fine di garantire la massima sicurezza a tutti i suoi utenti.

Se, malgrado le precauzioni adottate, vi trovate vittime di una truffa online, è fondamentale agire tempestivamente per tutelare i propri diritti e limitare i danni contattando immediatamente la Polizia di Stato: