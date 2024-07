Ortofrutta e pesce fresco: alleati gustosi e low cost contro il caldo estivo

Ottime notizie per chi vuole combattere il caldo estivo con gusto e risparmio: l'estate è il momento perfetto per approfittare dell'abbondanza di frutta e verdura fresca e di pesce di ottima qualità a prezzi accessibili. Lo sottolinea "La Borsa della Spesa", il servizio settimanale di Bmti e Italmercati Rete di Imprese con la collaborazione di Consumerismo No Profit, che consiglia di fare scorta di prodotti freschi per beneficiare dei prezzi vantaggiosi derivanti dall'eccellente produzione agricola di questo periodo.

Tra i prodotti consigliati per fronteggiare le alte temperature degli ultimi giorni, non manca l'anguria, buona e zuccherina

Frutta e verdura: i prezzi dell'estate



Tra i frutti più rinfrescanti e convenienti troviamo l'anguria, con prezzi che oscillano tra 0,40 e 0,60 euro al kg, e il melone, sia retato che delle zone vocate come la Lombardia, con un costo che varia da 0,90 a 2,00 euro al kg a seconda della qualità. Per gli amanti della frutta a nocciolo, pesche e nettarine sono disponibili a prezzi che vanno da 0,90 a 2,00 euro al kg, mentre albicocche e susine si aggirano intorno ai 2,00 e 1,20 euro al kg rispettivamente.

Per quanto riguarda gli ortaggi, il caldo favorisce la produzione di pomodori, sia ciliegino che datterino, con prezzi che oscillano tra 1,70 e 2,50 euro al kg. Ottime notizie anche per zucchine e melanzane, che si mantengono a prezzi convenienti rispettivamente tra 1,00 e 1,20 euro al kg e da 0,80 a 1,00 euro al kg. Tra le verdure a foglia, i fagiolini raccolti a mano hanno un prezzo di circa 3,00 euro al kg. Per gli amanti dei sapori estivi, non mancano le pannocchie di mais a 1,50 euro al kg.

Pesce fresco e prezzi accessibili

Il clima favorevole sta finalmente favorendo le attività di pesca nei mari italiani, con un'ampia varietà di prodotti freschi a prezzi accessibili. Tra i pesci più consigliati troviamo i tonnetti alletterati e le palamite a circa 3,00 euro al kg. Sul versante tirrenico, ottima pesca di pesce spada con prezzi che variano da 13,00 a 16,00 euro al kg a seconda della pezzatura. I totani vedono un calo di prezzo attestandosi intorno agli 8,00 euro al kg, mentre le cozze, perfette per gustose ricette, si confermano molto convenienti a 2,60 euro al kg.

Consigli per un consumo consapevole

"La Borsa della Spesa" ricorda l'importanza di scegliere prodotti di stagione e locali, per sostenere l'economia locale e ridurre l'impatto ambientale. Inoltre, è consigliabile acquistare frutta e verdura fresca in quantità moderate per evitare sprechi alimentari.

In conclusione, l'estate offre l'opportunità di gustare prodotti freschi di alta qualità a prezzi vantaggiosi. Fare scorta di frutta, verdura e pesce di stagione è un ottimo modo per combattere il caldo e allo stesso tempo fare un favore alla propria salute e al portafoglio.