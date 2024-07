Delivery: su Glovo è boom di ordini per la cucina italiana tradizionale

La piattaforma di consegne a domicilio Glovo ha diffuso i risultati del suo Barometro Gastronomico 2023-2024, che dipinge un quadro entusiasmante per la cucina italiana tradizionale. I dati, che analizzano i trend degli ordini di 20 tra le ricette italiane più popolari, infatti, rivelano una crescita significativa per piatti come pesto, ragù e polpette, confermando l'amore degli italiani per i sapori autentici.

Pesto, ragù e polpette: i piatti più amati su Glovo



Nel periodo preso in esame, gli ordini di pesto sono aumentati del 414%, con oltre 152mila porzioni consegnate. Il condimento ligure ha conquistato i palati degli italiani in tutte le 450 città servite da Glovo, con punte di gradimento nel Lazio (oltre 35mila porzioni) e in Lombardia (quasi 31mila porzioni). Anche il ragù, con la sua combinazione di carne e pomodoro, ha registrato un incremento del 49,9% degli ordini, confermandosi un must-have nelle cucine italiane. Il Lazio si distingue come regione più golosa di ragù, con ben 18.525 porzioni consegnate (23% del consumo nazionale), seguito dalla Lombardia con 14.872 porzioni.

Il pesto è tra gli alimenti più richiesti nelle ordinazioni su Glovo

Le polpette, amate da grandi e piccini, hanno visto un aumento del 64% degli ordini, attestandosi come comfort food per eccellenza. Con oltre 233mila unità consumate e una consegna di quasi 2 polpette al minuto, sono state apprezzate in tutte le loro varianti regionali, con il Lazio (59.529 porzioni), la Lombardia (50.521 porzioni) e la Campania (40.677 porzioni) sul podio del consumo.

Tutti gli altri piatti più ordinati su Glovo

Oltre ai piatti già menzionati, il Barometro Gastronomico di Glovo evidenzia un generale ritorno ai sapori della tradizione italiana. La Carbonara registra un incremento del 46% con più di 143mila porzioni consegnate, mentre l'Amatriciana segna un +39% con 60mila unità vendute. Lazio e Lombardia si confermano le regioni più appassionate di queste due icone della cucina romana, con rispettivamente il 33% e il 21% del consumo nazionale di Carbonara e il 59% e il 15% del consumo nazionale di Amatriciana. Anche gli gnocchi, con un aumento del 37% e quasi 60mila porzioni consegnate, si posizionano tra i piatti più amati, in particolare in Sardegna, Umbria e Basilicata.

La mappa dei piatti più ordinati su Glovo

Non solo primi piatti e secondi: il Barometro Gastronomico di Glovo sottolinea il successo di specialità come la piadina (+33,5% con oltre 145mila unità vendute), i panzerotti (+44% con un totale di oltre 571mila unità) e i supplì (+35% con quasi 618mila unità). La Lombardia si distingue per il consumo di piadine (oltre 128.000 unità), mentre il Lazio regna incontrastato sui supplì (oltre 522.000 unità, pari all'84,5% del consumo nazionale).