Ristori senza glutine alle gare: Aic Lombardia rende lo sport accessibile a tutti

La pratica sportiva, un pilastro fondamentale per la salute e il benessere di tutti, presenta spesso sfide particolari per chi soffre di celiachia. La necessità di un'alimentazione rigorosamente senza glutine, unita a quella di recuperare le energie spese durante l'attività fisica, rende complicato trovare ristori adeguati nelle manifestazioni sportive. Ma grazie all'impegno di Aic Lombardia, l'Associazione italiana celiachia, la situazione sta cambiando.

Celiaci e sport: Aic Lombardia garantisce ristori senza glutine alle gare

Ristori senza glutine: un bisogno specifico, una risposta concreta

Con oltre 49mila celiaci censiti in Lombardia al 31 dicembre 2023, la regione si conferma all'avanguardia nell'assistenza a questa particolare categoria di pazienti. E lo sport non fa eccezione. Atleti professionisti e dilettanti, soprattutto i runner, si trovano spesso a dover rinunciare a un pasto completo e bilanciato dopo una gara, accontentandosi di acqua e frutta. Ma Aic Lombardia, grazie al prezioso lavoro dei suoi volontari, ha deciso di intervenire per garantire a tutti i celiaci la possibilità di praticare sport senza dover rinunciare al gusto e alla nutrizione. «Il nostro obiettivo è quello di migliorare la qualità di vita dei celiaci in ogni aspetto, compreso quello sportivo - spiega Michele Bonalume, referente sport di Aic Lombardia. Vogliamo che gli atleti celiaci possano vivere la loro passione senza dover affrontare ulteriori difficoltà».

Ristori senza glutine: un traguardo raggiunto

Da gennaio 2024, Aic Lombardia ha allestito punti ristoro senza glutine in numerose manifestazioni sportive lombarde, tra cui la BAM Marathon, la Camminata Sulbiatese, l'EcoRun Varese e il Trofeo Nazionale Giovani Baldesio. «Presenziare a questi eventi richiede un grande impegno organizzativo, ma i sorrisi degli atleti celiaci ci ripagano di ogni sforzo - continua Bonalume. Vedere adulti e ragazzi finalmente soddisfatti di potersi nutrire in modo corretto è una grande soddisfazione».

Ma l'impegno di Aic Lombardia non si ferma qui. Il calendario delle manifestazioni sportive supportate dall'associazione è in costante aggiornamento e comprende eventi di grande rilievo come la Monza 21KM, la Strawoman e la Gran Fondo Tre Valli Varesine. L'attività di Aic Lombardia, però, va oltre la semplice fornitura di ristori senza glutine. L'associazione si impegna anche a sensibilizzare gli organizzatori degli eventi sportivi sull'importanza di garantire l'accessibilità per i celiaci. «Vogliamo creare una cultura dell'inclusione, in cui gli organizzatori siano in grado di gestire autonomamente i ristori senza glutine» conclude Bonalume.

Per rimanere aggiornati sulle iniziative di Aic Lombardia e consultare il calendario completo degli eventi, visita il sito lombardia.celiachia.it!