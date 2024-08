Ponza, controlli serrati dei Nas: sequestrate due tonnellate di cibo

I Carabinieri del Nas di Latina hanno messo a segno un duro colpo contro le attività commerciali irregolari dell'isola di Ponza. Durante una serie di controlli a tappeto, sono state scoperte numerose violazioni delle norme igienico-sanitarie e sequestrate quasi due tonnellate di prodotti alimentari non idonei al consumo.

I Carabinieri del Nas in azione a Ponza

Ponza, ristoranti nel mirino

In particolare, i ristoranti sono stati al centro dell'attenzione dei militari. In alcuni locali sono stati rinvenuti depositi alimentari abusivi, allestiti in locali non idonei e privi delle necessarie autorizzazioni. All'interno di questi depositi, sono stati trovati alimenti scaduti, prodotti senza etichetta e conservati in condizioni igieniche precarie.

In particolare sono state accertate 11 irregolarità amministrative, a seguito delle quali sono stati segnalati all’Autorità Sanitaria 4 operatori del settore e contestate oltre 15 sanzioni per un valore complessivo di 24.000 euro. Nel corso dei controlli, come detto, sono stati sequestrati quasi due tonnellate di prodotti, tra alimenti e bevande, non idonei al consumo.

Ponza, l’azione dei Nas

In un caso, sono stati sequestrati quasi 200 kg di prodotti (brioche surgelate, prodotti inscatolati) e 10.00 bottiglie di acqua e bevande varie (alcoliche e analcoliche) non idonei al consumo: è quindi scattata l’immediata chiusura di 3 depositi alimentari abusivi. Altri 150 kg sono stati invece i prodotti alimentari, carne, pesce e pasta fresca, sequestrati in un altro ristorante, dato che alcuni erano privi di tracciabilità e altri scaduti. Stessa sorte ha riguardato un altro ristorante: in questo caso i prodotti sequestrati, perlopiù pesce congelato, ammontavano a circa 100 kg.

Ristoranti sotto la lente di ingrandimento dei Carabinieri del Nas

In un altro locale, invece, era stato adibito a deposito alimentare un garage esterno privo dei requisiti minimi igienico strutturali e con al suo interno circa 300 kg di prodotti ittici e carnei in parte privi di qualsivoglia informazione riguardante la rintracciabilità, in parte scaduti ed in parte conservati in maniera non idonea e quindi potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Ponza, controlli non solo nei ristoranti

I controlli hanno riguardato anche altre attività commerciali e strutture sanitarie presenti sull'isola, dove sono state riscontrate ulteriori irregolarità, tra cui quelle che hanno riguardato una farmacia che non rispettava i requisiti strutturali del dispensario farmaceutico e la postazione di primo soccorso, trovata in assenza dei requisiti strutturali richiesti dalla normativa regionale vigente.

L'operazione dei Carabinieri del Nasdi Latina dimostra l'importanza di garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute dei consumatori, anche durante il periodo estivo. I controlli proseguiranno nei prossimi mesi per garantire che tutti gli operatori del settore rispettino le norme vigenti.