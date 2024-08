Kysh Holistic Treatment, una nuova era del benessere femminile

Kysh Cosmetics, il primo brand italiano di skincare intima di lusso, continua a innovare il settore della bellezza, portando l'esperienza di cura della zona intima a un livello superiore. Dopo il grande successo del lancio della sua linea di prodotti, l'azienda ha presentato in anteprima il Kysh Holistic Treatment, un esclusivo trattamento spa dedicato all'intimate care, disponibile nele Narducci Hair & Spa dell'Aleph Rome Hotel e del Punta Tragara Hotel di Capri.

Il Kysh Holistic Treatment, un esclusivo trattamento spa dedicato all'intimate care

Kysh Cosmetics e Narducci Hair&Spa, il nuovo trattamento

Il nuovo trattamento, pensato per rispondere alle esigenze di tutte le donne, offre un'esperienza di benessere completa e personalizzata. Dopo una delicata pulizia, la zona intima viene coccolata con una maschera idratante al collagene e acido ialuronico, che dona luminosità e giovinezza alla pelle. Contemporaneamente, un rilassante massaggio linfatico con oli essenziali avvolge il corpo in un'atmosfera di puro relax, favorendo il drenaggio dei liquidi e alleviando tensioni e stress.

Il Kysh Holistic Treatment è disponibile nelle Narducci Hair & Spa dell'Aleph Rome Hotel e del Punta Tragara Hotel di Capri

Al termine del trattamento, un'estetista esperta selezionerà il prodotto Kysh più adatto alle esigenze specifiche di ogni cliente, per garantire risultati personalizzati e duraturi. Il Kysh Holistic Treatment è disponibile in esclusiva presso le Narducci Hair & Spa dell'Aleph Rome Hotel e del Punta Tragara Hotel di Capri. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente i centri benessere.

Narducci Hair&Spa, i benefici del Kysh Holistic Treatment

Ecco alcuni dei benefici del nuovo trattamento di Kysh Cosmetics per le Narducci Hair & Spa:

Calma e lenisce : Perfetto dopo la depilazione, il trattamento aiuta a ridurre rossori e irritazioni.

: Perfetto dopo la depilazione, il trattamento aiuta a ridurre rossori e irritazioni. Idrata in profondità : Grazie ai principi attivi come il collagene e l'acido ialuronico, la pelle risulta più elastica e luminosa.

: Grazie ai principi attivi come il collagene e l'acido ialuronico, la pelle risulta più elastica e luminosa. Uniforma il tono della pelle : Il siero schiarente aiuta a ridurre le macchie cutanee e dona un aspetto più uniforme.

: Il siero schiarente aiuta a ridurre le macchie cutanee e dona un aspetto più uniforme. Rilassa e drena: Il massaggio linfatico favorisce il drenaggio dei liquidi e allevia tensioni e stress.

Kysh Cosmetics e Narducci Hair&Spa, un'esperienza su misura

«La folisofia delle nostre spa - ha dichiarato Fabrizio Narducci - si basa sulla continua ricerca dell'eccellenza e sull'anticipazione delle nuove tendenze. Da tempo avevamo intercettato un'esigenza di vera cosmesi e cura della zona intima femmilnile, e l'incontro con Kysh Cosmetics ci ha permesso di realizzare quello che probabilmente è il primo trattamento al mondo studiato appositamente per l'intimate care con l'utilizzo di prodotti specifici. Siamo quindi orgogliosi di tenere a battesimo questa importante innovazione del benessere e della bellezza e ringraziamo la ricerca di Kysh Cosmetics per aver reso possibile tutto questo».

Fabrizio Narducci 1/3 Alessia Kish 2/3 Alcuni prodotti di Kysh Cosmetics 3/3 Previous Next

«Per noi di Kysh Cosmetics - ha dichiarato la founder Alessia Kish - questa partnership non è solo un sogno che si realizza,ma rappresenta anche un'importante tappa nel nostro percorso, che ci permette di portare la nostra filosofia di bellezza e benessere ad un nuovo livello di eccellenza».