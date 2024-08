Come risparmiare con il parcheggio ideale anche in vacanza

La bellezza del viaggio sta anche nei minimi dettagli. Se non ci affidiamo a pacchetti tutto compreso e decidiamo di viaggiare in totale autonomia, dovremmo pensare bene anche al nostro mezzo di trasporto: l’automobile. Non c’è cosa più bella di poter viaggiare senza tempi prestabiliti e tappe forzate e affrontare un viaggio in auto diventa così la scelta prediletta per i viaggiatori con questo stile di vita.

Grazie alle applicazioni e ad internet è ormai facilissimo organizzare il viaggio ideale che questo sia di una sola giornata, un weekend o una lunga vacanza lontano da casa. Se la scelta ricade sulle grandi città, e ad esempio avete voglia di visitare Roma centro, anche solo per una giornata, potrete scegliere a distanza cosa visitare, dove mangiare e anche dove parcheggiare.

Questo ultimo punto non va sottovalutato soprattutto se ci rechiamo in posti che non conosciamo e di cui non sappiamo come funzionino le modalità di parcheggio. Se poi il nostro è un viaggio lungo, potremmo perdere gran parte del nostro viaggio proprio a cercare un posto sicuro e non dispendioso dove lasciare la nostra macchina.

Senza contare quando viaggiamo all’estero, magari in destinazioni di cui non conosciamo benissimo la lingua. Capire i segnali di parcheggio può diventare difficoltoso mettendo a rischio la vacanza con multe salare e nel peggiore delle ipotesi con la rimozione della vettura.

Come organizzare un viaggio in macchina

Una volta stabilito il programma di viaggio, con le date indicative di partenza e di ritorno e delle tappe intermedie, ci possiamo affidare alle applicazioni specifiche per i parcheggi. Queste app sono utilissime anche nel caso di utilizzo di aereo per scegliere la migliore soluzione più economica per lasciare la macchina in aeroporto. Una tra le più utilizzate sia in giro per il mondo che presso aeroporti è Parclick, che ci aiuterà a trovare posto in modo veloce anche a distanza di giorni che per risparmiare denaro grazie alla scelta più economica che si adatti alle nostre esigenze.

Parclick nasce come piattaforma web da usare anche sul computer ma prevede una comodissima applicazione mobile, da sempre leader in Europa nella prenotazione di parcheggi online, che si potrà usare ovunque e in qualsiasi momento, anche quando cerchiamo parcheggio da un momento all’altro senza necessariamente doverlo programmare per tempo. . Basteranno pochi facili passaggi per trovare parcheggio in più di 250 città in tutta Europa tra Italia, Spagna, Francia (incluse La Reunión, Martinique e Guadaloupe), Portogallo, Germania, Olanda, Belgio.

Zero pensieri anche in vacanza

Sia che scegliamo di utilizzare il servizio sul computer che via applicazione, la fruizione sarà facilissima e veloce. Si può trovare il miglior parcheggio libero nelle vicinanze della nostra destinazione o di dove ci troviamo al momento. Se decidiamo di utilizzarla via telefono, basterà scaricare l'applicazione sul proprio device per poter cercare i parcheggi a disposizione in tempo reale, così da procedere con una veloce e sicura prenotazione. Si tratta di un sistema ottimale sia per i clienti che per le autorimesse che si assicureranno sempre posti occupati riuscendo a dare per tempo un servizio di qualità.

La prenotazione del parcheggio si potrà effettuare al momento ma anche precedentemente alla partenza, così da non avere sorprese all’arrivo. Si potrà scegliere se prenotare il parcheggio vicino al proprio hotel oppure direttamente nelle vicinanze delle attrazioni che vorremmo visitare. Effettuata la prenotazione, una volta arrivati seguendo le indicazioni presenti sulla stessa applicazione, basterà mostrare la ricevuta di pagamento direttamente dall’app. Nel caso di tappe intermedie o di viaggi non programmati al dettaglio, si potrà cercare il parcheggio una volta arrivati, utilizzando la ricerca nelle vicinanze.