In Islanda non ci sono più cetrioli per colpa di Cucumber Guy e TikTok

Chi l'avrebbe mai detto che come il cetriolo potesse scatenare una vera e propria "crisi alimentare" in Islanda? Ebbene sì, l'improvvisa e inaspettata popolarità di un profilo TikTok dedicato interamente alle ricette a base di cetriolo ha mandato in tilt i supermercati dell'isola, facendo letteralmente sparire questo ortaggio dagli scaffali.

Logan Moffitt, influencer noto sui social come Cucumber Guy (credits: Logan Moffit, Instagram)

Il fenomeno "Cucumber Guy"

Tutto è iniziato con Logan Moffitt, un influencer noto sui social come "Cucumber Guy" (il tipo dei cetrioli), che in pochi mesi ha conquistato oltre 5 milioni di follower grazie ai suoi video divertenti e originali, in cui propone decine di modi per preparare e gustare i cetrioli. Dalle semplici insalate ai cocktail più elaborati, Moffitt ha trasformato questo ortaggio in un vero e proprio fenomeno di culto, scatenando una vera e propria "cetriolo-mania" tra i suoi fan.

L'impatto sui supermercati islandesi della cetriolo-mania

L'immediata conseguenza di questa popolarità è stata un'impennata della domanda di cetrioli nei supermercati islandesi. Kronan, una delle principali catene di supermercati dell'isola, ha confermato che gli scaffali sono praticamente vuoti e che i produttori locali, pur cercando di aumentare la produzione, non riescono a soddisfare la richiesta.

In Islanda è cetrolo-mania (Shutterstock)

Ma non solo i cetrioli sono finiti nel mirino dei consumatori islandesi. Anche altri ingredienti presenti nelle ricette di Moffitt, come l'olio di sesamo e l'aceto di riso, sono diventati introvabili. Le catene di supermercati hanno registrato un aumento della domanda di questi prodotti superiore al 200%, costringendoli a ricorrere a spedizioni d'emergenza dai Paesi Bassi per far fronte alla situazione.

L'impatto dei social media sulla filiera alimentare

Questo caso dimostra ancora una volta l'enorme potere dei social media nel plasmare i comportamenti dei consumatori e influenzare le dinamiche del mercato alimentare. In pochi giorni, un trend virale nato su TikTok è riuscito a sconvolgere le filiere di approvvigionamento di un intero paese, mettendo in evidenza la fragilità di un sistema alimentare sempre più globalizzato e interconnesso. L'episodio islandese non è un caso isolato. Negli ultimi anni, sono stati numerosi gli esempi di come le ricette virali sui social media abbiano innescato vere e proprie "febbre da acquisto" per determinati prodotti alimentari. Nel 2021, ad esempio, una ricetta di pasta alla feta al forno ha mandato a ruba il formaggio dagli scaffali di diversi supermercati americani.

L'avvento dei social media ha radicalmente trasformato il modo in cui acquistiamo e consumiamo cibo. Le aziende alimentari devono essere sempre più attente ai trend emergenti sui social e pronte ad adattarsi rapidamente ai cambiamenti dei gusti e delle preferenze dei consumatori. Allo stesso tempo, i consumatori devono essere consapevoli del potere che hanno nel plasmare il mercato alimentare e scegliere con cura i prodotti che acquistano, privilegiando la sostenibilità e la qualità.